З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні 24 лютого - першої половини 21 березня.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня з 14.00 (час київський).

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Від початку війни Росії проти України в Києві народилося 807 дітей: 427 хлопчиків та 380 дівчаток. Серед новонароджених 15 двієнь, повідомляє міська державна адміністрація.

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Російські війська вивезли з непідконтрольних Києву територій Донбасу 19 березня 2389 дітей, повідомляє міністерство закордонних справ України. "Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права" - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства. МЗС закликає міжнародну спільноту негайно відреагувати на вивезення дітей та посилити тиск на Росію.

Зеленський: Україна не може виконати ультиматум РФ

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Ультиматуми від Росії виконати її вимоги для закінчення війни ні до чого не призведуть, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю європейським ЗМІ, уривок з якого оприлюднило Суспільне телебачення. "Ультиматум Україна не зможе виконати фізично. Ми втратили людей. Треба нас всіх знищити - тоді їхній ультиматум буде автоматично виконаний", - сказав він.

ФРН: зброя для України скінчилась, швидке ембарго на нафту неможливе

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Європі слід готуватися до прибуття від восьми до 10 мільйонів українських біженців, які тікають від війни, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час засідання Ради Європейського Союзу. "Ми бачимо найбільшу гуманітарну кризу після Другої світової війни", - цитує її слова кореспондент DW у Брюсселі. Глава МЗС ФРН наголосила, що біженців, які тікають від війни в Україні, слід розподілити не лише всередині ЄС, але також і до трансатлантичних країн. Зокрема, 5 квітня у Берліні проведуть конференцію донорів, де йтиметься про перерозподіл біженців з території Молдови, а також підтримку інфраструктури, постачання енергетики та фінансового стану Молдови.

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У Німеччині та Європі хотіли би припинити залежність від російських енергоносіїв, проте ембарго на постачання нафти неможливо запровадити миттєво. Про це журналістам заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час засідання Ради Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Питання нафтового ембарго не є питанням, хочемо ми чи не хочемо (…) Є країни ЄС, які не можуть зупинити імпорт нафти за один день. Якби ми могли, ми би це вже зробили автоматично. Але зараз ми готуємо все, щоб ми могли вдатися до цих кроків дуже скоро", - зазначила Бербок.

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На складах Бундесверу майже не лишилося зброї, яку Німеччина могла би дати Україні для захисту від Росії. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) перед засіданням міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. Водночас Ламбрехт назвала правильним кроком підвищення вдвічі, до одного мільярда євро, фінансування Євросоюзом зброї для України. За її словами, внесок Німеччини в новій допомозі у 500 мільйонів євро становитиме 26 відсотків.

13 країн за модернізацію ППО України

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Парламентарі 13 держав підписали спільну заяву про необхідність модернізації протиповітряної оборони України, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Це депутати з Чехії, Естонії, Польщі, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Великобританії та США. В тексті заяви йдеться про необхідність забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України, що можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї. Також, як зазначається у заяві, парламентарі просять надати гуманітарну допомогу -забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують, врятувати поранених і біженців. Крім того, наголошується на необхідності захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс запропонував використати заморожені в Європейському Союзі російські активи для відбудови України після закінчення війни. "Усі заморожені російські активи, як уряду, так і окремих осіб, мають бути використані для післявоєнної відбудови України" - написав він у себе в Twitter.

Харківщина: викрадення сільського голови, збиття винищувача

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Під Чугуєвом мобільні підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) збили російський винищувач, який після загорання на низький висоті впав зі сторони РФ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов. Крім того, за його словами, на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних літальних апарати "Орлан".

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Російські військові в понеділок викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка з власного будинку, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Спільно з правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка", - написав він у своєму Телеграм-каналі та нагадав, що кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, якого вдалося звільнити з полону.

Три нові заходи уряду для підтримки переселенців

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні розповів про низку заходів для підтримки українців на час війни. Зокрема, держава щомісячно виплачуватиме переселенцям дві тисячі гривень. Також буде виплачуватись три тисячі гривень на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони. Крім того, уряд виплачуватиме роботодавцям, які беруть на роботу переселенців, 6500 гривень за кожного такого працівника. Також прем’єр пообіцяв компенсації 450 гривень компенсації за комунальні платежі сім'ям, які приймають переселенців, за кожну таку особу.

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Міністерство оборони Білорусі стверджує, що десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації "після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок державного кордону".

Тим часом Служба безпеки України повідомляє про затримання у Волинській області громадянина Білорусі, який за завданням спецслужб збирав інформацію про розміщення та пересування техніки Збройних сил України та про стан мобілізації в регіоні.

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Зруйнований будинок на Виноградарі

У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів, повідомляє міська державна адміністрація в Telegram. "Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення", - йдеться у повідомленні. Підприємства, які перевозять відходи, регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів, а відповідальні служби відновлюють комунікації та послуги.

РФ залучає резерви, в ОРДЛО посилюють "мобілізацію"

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Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви й бортові номери, повідомляє Державна прикордонна служба України. Відомство вбачає в цьому підготовку до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів.

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На території непідконтрольних уряду України районів Донецької та Луганської областей піднімають вік "мобілізованих" з 55 до 65 років, повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України в Facebook. За даними розвідки, "до лав окупаційної армії активно залучають студентів, зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". "Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті - у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів", - йдеться у повідомленні.

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Станом на 26-ту добу війни Збройні сили України знищили три ударні та одну повітряну армії Росії,повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу. "Загалом чотири армії з десяти, які є у Російської Федерації", - сказав він. За його словами, знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п'ять дивізіонів реактивної системи залпового вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п'ять авіаполків літаків і п'ять авіаполків вертольотів.

Арестович додав, що "противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і веде тільки тактичні дії накопичення резервів, які зазнають нищівних ударів ракетних військ, артилерії та авіації".

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Російські збройні сили продовжують практику залучення до безпосередніх бойових дій особового складу військових частин та підрозділів забезпечення, що є свідченням критичного стану ситуації у їхньому війську, заявляє генеральний штаб Збройних сил України. "Враховуючи великий некомплект людських ресурсів, ворог вимушений переміщувати до кордонів України резерви з центрального та далекосхідного воєнних округів, проводити приховану мобілізацію та шукати підтримки у своїх малочисельних союзників", - йдеться у повідомленні генштабу в Facebook.

За даними ЗСУ, "переважна більшість завдань, що ставилася перед окупаційними військами їхнім командуванням залишається невиконаними".

Житомирщину вперше обстріляли з "Градів", у Херсоні стріляли в мітингувальників

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Російські військові вперше від початку війни обстріляли Житомирську область з "Градів", повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. "Було випущено по Народицькій територіальній громаді по населеному пункту Селець", - сказав він у відеокоментарі. Загинули троє військовослужбовців і одна цивільна особа.

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На площі Свободи в Херсоні російські військові намагалися розігнати мирний проукраїнський мітинг пострілами та газовими гранатами, повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Як пише херсонська медіаплатформа "Вгору", є поранені.

ЄС почав розглядати заявку України на членство

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У Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, почали розглядати заявку України на членство в Євросоюзі, повідомив у Twitter комісар ЄС з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї. Він пообіцяв, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС нададуть якнайшвидше.

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