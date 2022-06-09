Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 9 червня (час київський).

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Американські військові розробили план навчання українських солдатів використанню західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє The Washington Post з посиланням на голову Комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі. "Ми повинні почати це з раціональної та продуманої програми, яка навчить їх до рівня, за якого вони стануть ефективними", - цитує видання Міллі.

За його словами, "не буде нічого хорошого в тому, щоб просто кинути цю систему озброєння в бій". "Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використати зброю як високоточну систему", - наголосив він. При цьому Міллі віддав належне українським артилеристам. "Українці є дуже гарними артилеристами. Дуже гарними навідниками. Вони є відмінними в артилерії", - зауважив генерал.

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення Україні чергового пакету військової допомоги, який включає чотири реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. У свою чергу, влада Великобританії заявила, що відправить на Україну три реактивні системи залпового вогню M270.

++08.25++

Армія РФ готується до наступу на Слов'янськ і Барвінкове і продовжує обстріли цивільної інфраструктури по всій лінії фронту, повідомляють у щоденному зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці у четвер.

Тривають щоденні мінометні обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської і Сумської областей. На Харківському напрямку росіяни інтенсивно обстрілюють українські підрозділи з важкої артилерії. Крім того, армія РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтів, Руські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди. Тривають бої в районі Богородичного та Довгенького на межі Донецької і Харківської областей. Росіяни завдали ракетного удару по місту Краматорськ. Генштаб повідомляє, що армія РФ "продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєверодонецьк". Проте росіяни активно обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка. У Тошківці і Катеринівці українські війська зупинили спробу штурму, армія РФ відступила, зазнавши втрат.

На Бахмутському напрямку зазнають обстрілів українські позиції поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Також зазнали ракетних ударів Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк.

Українські війська зупинили атаку в районі населених пунктів Роти, Миколаївка та Комишуваха. За даними Генштабу, "на зазначеному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був вивести для відновлення боєздатності підрозділи першої та сотої окремих мотострілецьких бригад 1-го армійського корпусу".

На Південнобузькому напрямку армія РФ застосувала артилерію різних калібрів в районах населених пунктів Любимівка, Добрянка, Біла Криниця, Широке, Березнегувате, Благодатне, Любомирівка і Таврійське.

++08.02++

Російські сили, штурмуючи українські позиції у Сєвєродонецьку, одночасно прагнуть обійти українців у цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець, стверджує американський Інститут дослідження війни (ISW). Крім того, підрозділи армії РФ активізують операції на північному заході Херсонської області у відповідь на останні українські контратаки. Окупаційна влада, яка підтримується Росією, намагається створити умови для політичної інтеграції захоплених територій до складу РФ, але, ймовірно, діє непослідовно через відсутність об'єднуючої влади, зазначає ISW у щоденному зведенні.

++07.50++

Протягом 8 червня внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло чотири особи, ще 11 отримали поранення, повідомив ввечері у середу голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 8 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу - трьох у Кураховому та одного в Авдіївці. Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині", - написав Кириленко в Telegram. Крім цього, "вдалося уточнити інформацію про чотирьох загиблих у Маріуполі, серед яких дві дитини".

++07.40++

Люксембург заморозив 4,267 мільярда євро, пов'язаних із російськими фізичними та юридичними особами, повідомив люксембурзький канал RTL Télé Lëtzebuerg. За його даними, йдеться про кошти на банківських рахунках та нерухомість. Приблизно 90 фізичних осіб і близько 1100 юридичних осіб було ідентифіковано як такі, що підпадають під санкції ЄС.

++07.30++

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) та президента Франції Емманюеля Макрона за продовження ведення телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. "Уражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо канцлером Шольцем, президентом Емманюелем Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять", - зазначив політик в інтерв'ю виданню Bild. За словами польського лідера, ці бесіди скоріше мають ефект "своєрідної легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні".

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++07.20++

Президент України Володимир Зеленський назвав бій за Сєвєродонецьк одним із найважчих за всю війну. "Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби - 105-го доби повномасштабної війни - залишається епіцентром протистояння на Донбасі", - сказав він у відеозверненні в середу ввечері. "Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих у цій війні", - додав він. За словами Зеленського, "багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу".

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