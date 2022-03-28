 Зеленський: Це не відведення, а наслідки вигнання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2022

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Новини

Зеленський: Це не відведення, а наслідки вигнання

Росія 36-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 31 березня.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину середи, 30 березня.

 DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 00.00 (час київський).
 

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Президент України Володимир прокоментував у своєму підсумковому відеозверненні оголошене раніше російською стороною відведення військ на київському та чернігівському напрямку. "Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. "І до цього ми готуємось", - підкреслив Зеленський. "Ми нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз - це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - запевнив український президент. 

Він також згадав підсумки його перемовин з закордонними партнерами. "Пріоритети відомі: їх три - зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави", - додав Зеленський.

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Президент Франції Еммануель Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста (МЧХ) в Маріуполі, що перебуває в облозі російськими військами. "МЧХ є нейтральним та безучасним діячем, що не має бути під прицілом", - написав Макрон у Twitter.

За його словами, те саме стосується і цивільного населення, медичного персоналу та хворих людей. Президент Франції вкотре висунув вимогу припинення вогню та дотримання гуманітарного права. Раніше у середу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про обстріл російськими військами будівлі МЧХ у Маріуполі.

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Дивитись відео 01:45

Ті, що вижили в Маріуполі (28.03.2022)

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