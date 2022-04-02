Зеленський: США розглядають пропозицію стати гарантом безпеки України

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україніза 1 квітня. DW стежить за подіями суботи, 2 квітня (час київський).

Інтерв’ю Зеленського: про мирну угоду та пожежу на нафтобазі в РФ

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Президент України Володимир Зеленський попросив американського президента Джо Байдена про те, щоби США стали гарантом безпеки України в новому договорі, проєкт якого передали РФ в рамках переговорів про мир, і який мав би унеможливити повторне вторгнення Росії в майбутньому. "США розглядають цю пропозицію", - сказав він в інтерв’ю американському каналу Fox News.

На запитання про те, чи готовий Зеленський на територіальні поступки задля укладення мирної угоди з РФ, він відповів: "Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється".

Ранкове зведення: загроза з території Молдови

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У генеральному штабі Збройних сил України вважають, що РФ відводить війська на окремих напрямках для посилення позицій та наступу на Слобожанському, Донецькому й Луганському напрямках.

"Активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої Придністровсько-Молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", - йдеться у ранковому зведенні генштабу в Facebook.

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США скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Вашингтон пішов на цей крок з метою розрядити ядерну напруженість у відносинах з Росією під час війни в Україні, пояснила представниця Військово-повітряних сил США Енн Стефанек агентству Reuters. На початку березня Пентагон говорив лише про відстрочку випробувань.

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Від початку війни Росії проти України було пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури, з них 29 - релігійні будівлі, підрахували в ЮНЕСКО. Утім, в організації визнають, що цей перелік неповний.

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США виділять ще 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, заявив речник міноборони Сполучених Штатів Джон Кірбі на брифінгу. За його словами, йдеться у тому числі про ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, броньовану колісну техніку, боєприпаси, прилади нічного бачення та захищені системи зв'язку.

Крім того, США надають Україні рятувальне обладнання та матеріали, необхідні у разі застосування Росією хімічної та біологічної зброї проти України, повідомила речниця Білого дому Дженніфер Псакі на брифінгу.

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Пожежі на нафтобазі та складі боєприпасів у Білгороді можуть у короткостроковому плані посилити логістичні проблеми Росії, вважає міністерство оборони Великобританії. Зокрема, може бути порушено постачання російських військ, що оточують Харків, зазначили у британському оборонному відомстві.



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З початку війни Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало в Україні 1276 загиблих серед цивільного населення. Крім того, 1981 мирний житель отримав поранення. У більшості випадків причиною загибелі або поранення цивільних осіб названо застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари, зазначили в ООН.

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Президент України Володимир Зеленський у підсумковому відеозверненні розповів, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуацію в українських містах, які потерпають від російських обстрілів, окремо обговорювалася ситуація в Маріуполі. Глава держави висловив сподівання, що для вирішення проблеми Маріуполя будуть знайдені рішення. "Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати ввесь світ", - сказав Зеленський.

Він також додав, що протягом дня працювали гуманітарні коридори в трьох областях - Донецькій, Луганській і Запорізькій. Вдалося врятувати 6266 людей, у тому числі 3071 людину з Маріуполя, повідомив Зеленський.

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Група Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), що вирушила до Маріуполя, щоб забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів, заявила, що не змогла дістатися до міста, що перебуває в російській облозі. "Сьогодні наша команда намагалася забезпечити безпечне вивезення к з Маріуполя, але була змушена повернутися до Запоріжжя після того, як умови та обстановка унеможливили подальше просування. Ми зробимо ще одну спробу завтра. Вкрай важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей і забезпечували необхідні гарантії безпеки", - йдеться у заяві МКЧХ, поширеній у Twitter.

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Рада ООН з прав людини ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо протидії дезінформації, повідомляє Facebook-сторінка МЗС України. "Рада ООН з прав людини сьогодні ухвалила резолюцію щодо протидії дезінформації, яка була ініційована Україною", - йдеться у повідомленні. Наголошено, що документ засуджує застосування операцій гібридного впливу та закликає держави активніше боротися з дезінформацією.

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Генерал-майор Служби безпеки України намагався нелегально виїхати до Угорщини, надавши у прикордонному пункті фальшиву довідку про непридатність та "понизивши" себе у званні до рядового, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. "1 квітня, під час спроби незаконного перетину державного кордону України був затриманий офіцер запасу СБУ. В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи, щоб потрапити до Угорщини через пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про нібито непридатність до військової служби та "понизив" себе у званні до рядового", - йдеться в повідомленні. За цим фактом слідчі територіального управління ДБР у Львові внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Попри війну, за перший квартал 2022 року загальний фонд держбюджету зведено з дефіцитом 67,5 мільярда гривень, що значно менше за запланований дефіцит у 266,1 мільярда гривень, повідомив сайт мінфіну України з посиланням на попередні дані Держказначейства.

У міністерстві нагадали, що через війну РФ проти України та серйозний удар війни по економіці уряд переорієнтував бюджет на військові цілі та проведення найнеобхідніших соціальних витрат, а капітальні витрати були призупинені. Таким чином, у січні-березні 2022 року касові витрати загального фонду недовиконані на 32,2 відсотка та становили 356,4 мільярда гривень, ідеться в повідомленні.

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Росія завдала удару трьома ракетами по населеному пункті в Одеській області з Криму, повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко у відеозверненні, розміщеному у його Telegram-каналі. "Щойно противник завдав удару трьома ракетами по населеному пункті в Одеському районі з ракетного комплексу "Іскандер" з Криму. Є постраждалі", - сказав Марченко. Додаткових подробиць губернатор не повідомив.

Тим часом у повідомленні оперативного командування "Південь" сказано, що метою вказаного ракетного обстрілу була спроба "вразити об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може становити небезпеку для цивільного населення". "Завдяки своєчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони ракети не потрапили до запланованих ворогом об'єктів", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці оперативного командування "Південь".

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