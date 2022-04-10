Зеленський: Слід шукати миру на умовах України

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україні слід шукати шляхи дипломатичного виходу з війни, розпочатої Росією. "Люди сприймуть мир у будь-якому разі, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. На наших умовах, на умовах незалежності, на умовах України", - сказав український президент в інтерв'ю агенції AP, опублікованому в неділю, 10 квітня.

Він впевнений, що людей, які втратили близьких у цій війні, не задовольнить "будь-який мир і на будь-яких умовах і у будь-який час". "Тому що це - велика рана і велика трагедія - втратити близьких і рідних людей", - зауважив він.

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"Але якщо ми говоримо не емоційно, хоча це складно, ми мусимо розуміти, що будь-яка війна повинна закінчитися миром, або закінчується мільйонами жертв. І все одно - там, де мільйони жертв, все приходить до миру, до закінчення війни", - сказав Зеленський.

Важливість дипломатії

За його словами, українці повинні боротися "заради життя", а не "заради пилу, коли немає вже людей". "І тому важливо зупинити цю війну", - наголосив він, додавши, що розуміє, як складно домовлятися з людьми, які катували українців. "Важливо не втрачати можливості, якщо вони у нас будуть, на дипломатичне розв'язання цього питання. Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну, вирішувати за них і казати: ні, ми не готові говорити, бо це - вбивці", - підсумував Зеленський.

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Утім, попри сподівання на досягнення миру, Зеленський визнав, що він має бути "реалістом" щодо перспектив швидкого врегулювання з огляду на те, що переговори досі обмежувалися переговорами на нижчому рівні, в яких не брав участі президент Росії Володимир Путін.

Битва за Маріуполь - "серце війни"

У розмові з журналістами Зеленський також згадав і битву за Маріуполь, назвавши її "серцем" нинішньої війни. "Воно б'ється. Ми боремося. Ми сильні. І якщо воно перестане битися, ми опинимося у слабшій позиції", - сказав він.

Нині, за словами Зеленського, захисники Маріуполя зв'язують "більшу частину ворожих сил" на Донбасі.