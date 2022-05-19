Зеленський: Щоб вистояти у війні, Україні потрібна швидка фінпідтримка

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій другої половини четверга, 19 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями першої половини п'ятниці, 20 травня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності швидкої та достатньої фінансової підтримки для країни. "Я завжди говорю дуже відверто: щомісячний бюджетний дефіцит в Україні зараз - це п'ять мільярдів доларів. І щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка і достатня фінансова підтримка", - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні.

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Зеленський переконаний, що "це для партнерів не просто витрати чи подарунок - це їхній внесок у власну безпеку". "Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України", - застеріг Зеленський. "І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху в Росії в агресії проти нашої держави. Ані воєнного, ані економічного, ані будь-якого іншого", - зазначив він.