Зеленський розкритикував Угорщину за вагання у підтримці України

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Росія 30-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за четвер, 24 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.
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Російські окупанти завдали два ракетних удари по одній із військових частин у Дніпрі, внаслідок чого зруйновано будівлі, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Інформація про загиблих і постраждалих встановлюється.
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв Бучі, Ірпеню, Охтирці та Миколаєву, відповідний указ від 24 березня було опубліковано на сайті президента.
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Володимир Зеленський під час звернення до Євроради звернувся особисто до угорського прем'єра Віктора Орбана: "Послухай, Вікторе. Знаєш, що відбувається у Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну, подивися на те взуття, і ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватися у сучасному світі. Це сьогодні робить Росія - те саме взуття в Маріуполі, там - такі ж самі люди, дорослі і діти, і дідусі, і бабусі, і їх там тисячі, і цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся, вводити санкції або ні? Вагаєшся, пропускати зброю або ні? Вагаєшся, торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися, час вже вирішувати".
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Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за запроваджені санкції проти Росії через розв'язану нею війну, але зазначив, що це було "трошечки пізно". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи, що було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі у ніч на п'ятницю. У цьому зв'язку, говорячи про перспективу членства України в ЄС, Зеленський закликав лідерів країн ЄС: "Не запізніться!".
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Російські окупанти завдали ракетний удар по військовому об'єкту в Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба міністерства оборони України з посиланням на Повітряне командування "Схід". "Офіційно. Дніпропетровська область. Завдано ракетного удару по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - повідомила пресслужба в Telegram-каналі в четвер.
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"Укрзалізниця" за місяць війни перевезла евакуаційними поїздами 2,8 мільйона людей, повідомив у четвер заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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США і Європейський Союз працюють над тим, щоб ускладнити здатність Росії використовувати залишки її міжнародних резервів, включаючи золото. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), опублікованій на сайті Білого дому. "Сполучені Штати і Європейський Союз спільно працюють над тим, щоб послабити здатність Росії використовувати її міжнародні резерви, включаючи золото, для підтримки своєї економіки та фінансування своєї незаконної війни", - наголошується в заяві.