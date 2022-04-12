Зеленський - російським воєнним злочинцям: "Дістанемо кожного!"

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 12 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 13 квітня, з 00:00 (час київський).

++02.05++

У Нідерландах митні органи взяли під "посилене спостереження" 20 яхт, які перебувають у верфях країни, у зв'язку із санкціями проти Росії та Білорусі через війну в Україні. Ці судна "не дозволяється постачати, передавати або експортувати", йдеться в заяві митниці, яку наводить агентство AFP. Зазначається, що 14 з цих яхт будуються, дві готові до постачання та ще чотири перебувають на технічному обслуговуванні.

++01.43++

Президент США Джо Байден підтвердив, що вважає геноцидом дії російських військ в Україні. "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що Путін просто намагається знищити ідею того, щоб бути у змозі бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він, цитує Reuters. Він повідомив, що уряд США доручить юристам "вирішити на міжнародному рівні", чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом.

Зеленський обіцяє покарання усім, хто скоїв воєнні злочини

++01.32++

Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що на усіх російських воєнних злочинців, які вчиняли звірства проти українських цивільних, чекає відповідальність. "Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів, скільки би часу, скільки би зусиль для цього не знадобилося. Ми усіх знайдемо, і хай Медведчук вам буде як показовий приклад - навіть колишній олігарх не врятувався, що вже говорити про набагато простіших злочинців з російської глибинки. Дістанемо кожного!" - пообіцяв президент у відеозверненні у ніч на середу. За словами Зеленського, з'являється все більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів. "Про нелюдську жорстокість російських військових по відношенню до жінок, до дітей, про численні зґвалтування. Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати", - повідомив Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля

++01.18++

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) висловила стурбованість повідомленнями про можливе застосування хімічної зброї в заблокованому російськими військами Маріуполі. "Технічний секретаріат ОЗХЗ уважно стежить за ситуацією в Україні. Секретаріат стурбований нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї у Маріуполі, які циркулюють у ЗМІ останні 24 години", - йдеться у заяві організації.

++00.48++

Віктор Медведчук затриманий при спробі втекти з України

Президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти затриманого Службою безпеки України Віктора Медведчука на полонених Росією українських військових. У своєму відеозверненні у ніч на середу Зеленський зауважив, що вважає "особливо цинічним" з боку Медведчука під час спроби втечі з України використовувати військовий камуфляж. "Намагався так замаскуватися - ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчув сам для себе обрав військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз у російському полоні", - наголосив Зеленський, додавши, що вважає важливим, щоб правоохоронні органи і військові розглянули можливість обміну Медведчука. За його словами, Медведчука було затримано при спробі втекти з України. "Він ховався 48 днів, а ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави", - повідомив Зеленський.

Шольц отримав запрошення до Києва

++00.30++

Після того, як офіційний Київ відхилив візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), до Києва було запрошено німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Як заявив ввечері у вівторок, 12 квітня, в ефірі телеканалу ProSieben посол України у ФРН Андрій Мельник, президент та уряд країни "були б дуже раді, якби федеральний канцлер Олаф Шольц відвідав Київ". Під час такого візиту, за словами Мельника, мало б йтися про можливості поставки Німеччиною Україні важкого озброєння.

Читайте також: Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики

++00.15++

Президент США Джо Байден закинув президенту РФ Володимиру Путіну скоєння геноциду в Україні. "Твій сімейний бюджет, твоя можливість заправляти авто - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи якийсь диктатор оголошує війну або вчиняє геноцид за пів світу звідси", - заявив Байден у штаті Айова у вівторок, цитує агенція AFP.

++00.03++

За інформацією агенції Reuters, США мають намір виділити додаткову військову допомогу Україні на загальну суму у 750 мільйонів доларів. Про виділення цієї допомоги може бути оголошено вже у середу. Що конкретно увійде до цього пакету допомоги, поки ще обговорюється, зауважує Reuters.

Дивитись відео 09:09 Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)