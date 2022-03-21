Зеленський: Російські ракетні удари по Україні - стратегічне безглуздя

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину понеділка, 18 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 19 квітня (час київський).

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країні не потрібний російський газ, тоді коли інші європейські країни залежать від нього. В ефірі телеканалу "France 5" він повідомив, що Франція має намір "просувати" санкції проти російського газу, оскільки їй "він не потрібен". При цьому він зазначив, що "загалом Європа залежить від російського газу". Макрон також виступив за запровадження санкцій проти інших копалин енергоресурсів із РФ. Французький лідер додав, що 19 квітня обговорить із європейськими лідерами та президентом США Джо Байденом санкції проти Росії.

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Громадянам України, які хочуть перетнути державний кордон, подовжили можливість зробити це за внутрішнім паспортом, повідомляється на Facebook-сторінці Держприкордонслужби. "Можливість перетину кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. Таке рішення ухвалено з огляду на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт)", - йдеться в повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські ракетні удари по Україні є стратегічним безглуздям і призведуть лише до ракетної самодемілітаризації РФ. За словами глави української держави, російська армія не зменшує темпів у використанні ракет проти України, "хоча вже мала б усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть чинних санкцій". "Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й всі лазівки, які використовуються для обходу санкцій та коли будуть введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним. Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Російської Федерації", - заявив Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. "Жоден із ракетних ударів не змінив для Росії ситуацію якось принципово. Та якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде таким - це стратегічна безглуздість", - зазначив президент. На думку Зеленського, ранкові російські ракетні удари по Львову, Дніпропетровщині та будь-яких інших містах України означатимуть лише те, що Україна, весь світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж її удари по Україні.

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