Зеленський: Росія назавжди програла Україну

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину п'ятниці, 15 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями першої половини суботи, 16 лютого (час київський).

++00.54++

В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель - мер міста

У звільненому від російських військ Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель, з яких 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, а ще 187 частково пошкоджено. Такі цифри з посиланням на дані супутникового центру ООН Unosat поширив мер звільненого міста Олександр Маркушин. "Знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - йдеться в дописі в Telegram-каналі міського голови Ірпеня.

++00.34++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну та втратила шанси на відновлення зв'язків із будь-яким регіоном країни.

"Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани або журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає і ніколи не вже сприйматиме увесь український народ", - сказав він. "Росія назавжди програла Україну. Та і що там говорити - увесь світ програла. Ніде вже її не будуть сприймати", - сказав український президент у своєму традиційному відеозверненні.

Крім того, Зеленський висловив переконання, що саме успіхи військових ЗСУ та західні санкції проти Росії визначать, скільки ще триватиме війна Росії проти України. "Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Дуже. Історично значимі, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. (...) Санкції проти Росії серйозні й економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС

++00.17++

Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Києву

Берлін збільшить видатки на надання військової допомоги Україні. За словами німецьких урядовців, йдеться про суму не менше двох мільярдів євро, з яких левова частка передбачена для України. Ще близько 400 мільйонів євро з цієї суми мають надійти в європейського фонду European Peace Facility, що у тому числі закуповує зброю для України.

Читайте також: У ФРН розслідуватимуть можливе розголошення держтаємниці щодо України