 Зеленський: Ракетними ударами Росія намагається вимістити своє безсилля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2022

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Новини

Зеленський: Ракетними ударами Росія намагається вимістити своє безсилля

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 4 травня.

Ракетні обстріли в Україні

Частина російської ракети, що впала в полі на Сході України (архівне фото)

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину вівторка, 3 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами середи, 4 травня (час київський).

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Трагічне ДТП з автобусом на Рівненщині: щонайменше 16 загиблих

Унаслідок масштабної дорожньої аварії на трасі Київ-Чоп поблизу села Ситне загинуло щонайменше 16 осіб. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. За даними чиновника, на трасі зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус. Унаслідок ДТП спалахнула пожежа, яку, однак вдалося загасити.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні, що Росія намагається ракетними ударами вимістити своє безсилля.  "Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, (...) ударів - Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина. Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що в Росії є якась там особлива військова мета. Завдати удару по Закарпаттю. Що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не під силу", - заявив Зеленський. Водночас, за словами президента, "Росії поки що під силу спалити дитячий атракціон у парку Харкова, або знищити якийсь міст, або склад із зерном, або житловий будинок з людьми. Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю", - наголосив глава української держави.

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