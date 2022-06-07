Зеленський: Питання членства України в ЄС вирішить майбутнє Європи

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 7 червня (час київський).

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Японія додала до списку санкцій два російські банки - "Россельхозбанк" і "Кредитный банк", а також білоруський "Белинвестбанк", повідомляє МЗС країни. Зазначається, що активи цих банків буде заморожено. Крім того, повідомляється, що під заборону на експорт потраплять товари, які сприятимуть "зміцненню промислової бази Російської Федерації".

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Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у вівторок. "Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, окупанти завдали авіаударів із літаків та вертольотів, а на Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

На Слов'янському напрямку армія РФ зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ, намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Окрім того, повідомляється, що українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях російських сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Окупанти втратили понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки, додали у ГШ ЗСУ.

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160 тіл загиблих військових, які Росія передала Україні 2 червня в рамках обміну, вивезли з маріупольського заводу "Азовсталь". Про це агенції Associated Press заявила представниця полку "Азов" Ганна Головко. Скільки тіл залишаються на території заводу, невідомо, зазначає агентство.

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Президент України Володимир Зеленський розраховує, що питання щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вирішиться для його країни вже найближчими тижнями. "Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, а й про весь європейський проєкт - про те, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного об'єднання", - сказав Зеленський у своєму щоденному відеозверненні. Як повідомив український президент, питання щодо статусу кандидата в ЄС для України він обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою.

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