Зеленський призначив командувача Нацгвардії України

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України у п'ятницю, 25 лютого.

"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - ідеться в документі. Наприкінці січня минулого року Зеленський призначив Лебедя виконувачем обов'язки командувача Нацгвардії замість звільненого з посади командувача Миколи Балана.

Перед цим Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку із масовою стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

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Стрілянина у Дніпрі

Уночі 27 січня солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна особа, ще п'ятеро отримали поранення.

Слідство розглядає кілька версій стрілянини, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР). Серед них - можливі нестатутні відносини, які могли спричинити зрив у Рябчука. Зараз слідчі ДБР перевіряють інформацію про бійку, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями, сказала під час брифінгу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.