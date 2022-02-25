 Зеленський призначив командувача Нацгвардії України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

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Новини

Зеленський призначив командувача Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Юрія Лебедя, який від січня минулого року обіймав посаду виконувача обов'язків керівника цього військового формування.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України у п'ятницю, 25 лютого. 

"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - ідеться в документі. Наприкінці січня минулого року Зеленський призначив Лебедя виконувачем обов'язки командувача Нацгвардії замість звільненого з посади командувача Миколи Балана.

Перед цим Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку із масовою стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

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Стрілянина у Дніпрі

Уночі 27 січня солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук відкрив вогонь по товаришах по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. У результаті загинуло четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна особа, ще п'ятеро отримали поранення.

Слідство розглядає кілька версій стрілянини, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР). Серед них - можливі нестатутні відносини, які могли спричинити зрив у Рябчука. Зараз слідчі ДБР перевіряють інформацію про бійку, яка сталася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями, сказала під час брифінгу радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

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