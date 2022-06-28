Зеленський привітав українців з Днем Конституції: "Перемога не за горами"

Президент України Володимир Зеленський привітав у вівторок, 28 червня, громадян України з Днем Конституції. У своєму вітальному зверненні Зеленський звернув увагу на важливість державного устрою та конституції як показників рівня зрілості й розвитку суспільства.

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На думку Зеленського, "державний устрій - це наш інтелект". "Форма правління показує, чи перейшли ми на наступний рівень цивілізації, чи застрягли в ері тиранії й диктатури. Конституція, як рентген, показує наші сильні та слабкі сторони. Наші принципи, наші цінності, наші ідеали. Рівень свободи й права, які ми готові захищати. Рівень зрілості й обов'язки, які готові виконувати", - наголосив український лідер у своїй промові.

Конституція пояснює, за що ведуть боротьбу українці

Говорячи про важливість Основного закону для суспільства, Зеленський торкнувся й нинішньої війни Росії проти України. На переконання українського президента, засади ухвалення Конституції України 26 років тому "є засадами нашої боротьби зараз". "Пояснюють, чому й за що ми б'ємося. Це право українського народу на самовизначення, всенародно схвалена незалежність України, незворотність шляху до Європи", - додав Зеленський.

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"Ми - унітарна держава"

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, суверенітет поширюється на всю територію України. "Ми - унітарна держава. Наша територія в межах наявних кордонів цілісна та недоторканна. А тому на сході та заході, на півдні, півночі і в центрі наш народ героїчно б'ється за ці принципи й другу статтю нашої Конституції. Стримує другу армію світу, якій байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни", - впевнений президент. За його словами, російський окупант в Україні "чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив, зустріч не хлібом-сіллю, а "Стугною" і "Джавелінами", "Байрактаром" і "Нептуном", "Вільхою" і "Хаймарсами".

"Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу - це восьме диво, для ворога - дев'ятий вал, а для нас - 17-та стаття Конституції України. Захист України - це найважливіші функції держави і справа всього українського народу", - нагадав Зеленський. Він переконаний, що "для нас неминучою є перемога", а "для ворога неминучим є покарання". "І воно настане. Настане й мир", - зауважив президент.

Наприкінці звернення він висловив упевненість, що рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і "решту предметів української школи точно вивчатимуть щасливі та усміхнені наші дітки - в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, в Криму!" "Перемога не за горами! Перемога за нами!" - запевнив Зеленський.