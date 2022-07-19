24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 19 липня (час київський).

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Зеленський просить в Ради згоди на звільнення Венедіктової

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про надання згоди на звільнення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Напередодні ввечері він вніс до парламенту проєкт постанови про звільнення голови Сдужби безпеки України Івана Баканова.

17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова від виконання обов'язків.

++09.11++

Війська РФ ударили вночі по Одеські області сімома ракетами типу "Калібр", випущеними з акваторії Чорного моря. Одну з них збила протиповітряна оборона, шість влучили по селу. "Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння трьох приватних будинків і двох надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури", - розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина.

++09.01++

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" повідомляє, що на світанку ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удари по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів РФ у районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава на Херсонщині. "Об'єкти знищено. Втрати уточнюються", - йдеться в дописі ОК у Facebook.

++08.39++

Вночі російська армія обстріляла 40 снарядами реактивної системи залпового вогню "Град" приватний сектор Нікополя на Дніпропетровщині, влучивши в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства. "Такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами "Градів" накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку. Одна цивільна особа отримала поранення", - повідомили в оперативному командуванні (ОК) Збройних сил України (ЗСУ) "Південь".

Також уночі військові РФ нанесли масований ракетний удар 12-ма ракетами С-300 по Миколаєву та передмістю. "Разом з об'єктами приміської інфраструктури, які зазнали руйнувань, обстріляно житлові і промислові райони міста: зафіксовано влучання в автосалон та майданчик з продажу сільгосптехніки", - йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією жертв немає.

++08.18++

Генштаб: РФ намагається створити умови для відновлення наступу на Слов'янськ

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні на Facebook:

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил Білорусі, які прикривають ділянки білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської.

На Харківському напрямку російська армія веде бойові дії для утримання зайнятих рубежів, здійснює обстріли з артилерії неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. При цьому російська розвідка боєм в районі села Уди провалилася, солдати РФ зазнали втрат і відійшли.

На Слов'янському напрямку Росія намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов'янська . Так, після авіаційного удару неподалік Гусарівки, війська РФ спробували піти у наступ на цей населений пункт, але ЗСУ відкинули їх назад.

. Так, після авіаційного удару неподалік Гусарівки, війська РФ спробували піти у наступ на цей населений пункт, але ЗСУ відкинули їх назад. На Краматорському напрямку росіяни здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, завдали авіаудару поблизу Верхньокам'янського. Російські солдати вели безуспішні штурмові дії поблизу Спірного, після чого відійшли, але намагаються наступати в напрямку Григорівки, де бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку РФ обстріляла райони Бахмута, Новолуганського, Покровського, Вуглегірської ТЕС, Вершини, Веселої Долини, Яковлівки, Берестового та Зайцевого. Були також і авіаудари. Всі спроби штурму у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські військові успішно відбили.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій військ РФ не було, крім авіаудару поблизу Кам'янки.

На Південнобузькому напрямку російські солдати здалеку ведуть обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, продовжують облаштовувати додаткові рубежі оборони.

++07.49++

Олена Зеленська відвідує США на запрошення Джилл Байден

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.

Зеленська вже провела зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер.

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++07.28++

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні за підсумком 145-го дня війни, що наразі вдалося звільнити від російських окупантів 1028 населених пунктів, водночас 2621 поки лишається під їхнім контролем.

Він закликав українців тримати зв'язок зі знайомими жителями окупованих територій та доносити до них інформацію. "Новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець - один із багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Росія тримає більшість із них в інформаційному вакуумі. Щодня закидає окуповані території новою брехнею про Україну та про наші дії (…) Я прошу вас усіх, хто має для цього контакти й можливості: доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Наші люди мають чути про Україну від українців", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що Збройні сили України змогли завдати військам РФ істотних логістичних втрат. "Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів", - сказав він.

Крім того, у зверненні Зеленський повідомив, що в Службі безпеки України відбувається кадрова ревізія, зокрема, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців через незадовільні результати роботи.

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