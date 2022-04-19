Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину вівторка, 19 квітня.
На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини понеділка (час київський).
++16.00++
"Людожерськими вчинками" в Ірпені, Бучі та інших населених пунктах назвав дії російських військових очільник Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов. Він повідомив, що слідчі ДБР оглянули тільки в Ірпені близько 700 гектарів площі міста і встановили використання російськими військовими заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, як-от аеробалістичної ракети "Іскандер-М", артилерійських шрапнельних снарядів тощо. Слідчі зафіксували дані про необґрунтовану жорстокість та масове винищення населення. З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян, ідеться на сайті ДБР.
++15.39++
Цьогоріч християни східного обряду в Україні зможуть долучитися до Великодніх служб дистанційно. Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє про трансляції богослужінь 23-24 квітня.
Пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві розпочнеться о 23:30 у суботу, 23 квітня, в національному марафоні єдиних новин та на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА.
Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві транслюватимуть на тих самих платформах з 7:30 до 11:30 у неділю. Міністерство культури та інформаційної політики закликає вірян приєднатися дистанційно до Великодніх служб, наголошуючи на обмеженнях воєнного стану, зокрема правилах комендантської години.
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++15.18++
Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 147 нападів на медичні об'єкти з початку війни. Внаслідок них 73 людини загинули та 53 отримали поранення. Гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреєсус вкотре закликав Росію припинити війну.
За даними МОЗ України від 14 квітня, з моменту повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 324 лікарні, з яких 24 - знищено вщент.
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++15.00++
Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні. Відповідний законопроєкт було сьогодні зареєстровано у Верховній Раді. Наразі він діє до 25 квітня.
Україна запровадила воєнний стан на місяць 24 лютого, після повномасштабного вторгнення РФ. Після цього його продовжили ще на 30 днів.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Журналісти - мішень
Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків загинуло семеро репортерів, ще 11 дістали поранення, підраховує організація "Репортери без кордонів". Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Євген Сакун
Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Брент Рено
Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Олександра Кувшинова
24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
П'єр Закжевскі
Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Оксана Бауліна
Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Макс Левін
Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність"
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Мантас Кведаравічюс
Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Дмитро Хилюк
Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Вікторія Рощина
Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Олег Батурін
Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.
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Журналісти - жертви війни РФ проти України
Насильство проти журналістів продовжується
"Репортери без кордонів" нарахували вже 29 нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації зафіксував у березні 155 злочинів, які скоїла РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру та блокування доступу до сайтів.
Автор: Ігор Бурдига