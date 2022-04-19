Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину вівторка, 19 квітня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини понеділка (час київський).

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"Людожерськими вчинками" в Ірпені, Бучі та інших населених пунктах назвав дії російських військових очільник Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов. Він повідомив, що слідчі ДБР оглянули тільки в Ірпені близько 700 гектарів площі міста і встановили використання російськими військовими заборонених Женевською конвенцією боєприпасів, як-от аеробалістичної ракети "Іскандер-М", артилерійських шрапнельних снарядів тощо. Слідчі зафіксували дані про необґрунтовану жорстокість та масове винищення населення. З-поміж іншого слідчими ДБР виявлено 13 поховань містян, ідеться на сайті ДБР.

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Цьогоріч християни східного обряду в Україні зможуть долучитися до Великодніх служб дистанційно. Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє про трансляції богослужінь 23-24 квітня.

Пряма трансляція нічного богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві розпочнеться о 23:30 у суботу, 23 квітня, в національному марафоні єдиних новин та на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА.

Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві транслюватимуть на тих самих платформах з 7:30 до 11:30 у неділю. Міністерство культури та інформаційної політики закликає вірян приєднатися дистанційно до Великодніх служб, наголошуючи на обмеженнях воєнного стану, зокрема правилах комендантської години.

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Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 147 нападів на медичні об'єкти з початку війни. Внаслідок них 73 людини загинули та 53 отримали поранення. Гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреєсус вкотре закликав Росію припинити війну.

За даними МОЗ України від 14 квітня, з моменту повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 324 лікарні, з яких 24 - знищено вщент.

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Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні. Відповідний законопроєкт було сьогодні зареєстровано у Верховній Раді. Наразі він діє до 25 квітня.

Україна запровадила воєнний стан на місяць 24 лютого, після повномасштабного вторгнення РФ. Після цього його продовжили ще на 30 днів.

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