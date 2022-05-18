Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини середи, 18 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи (час київський).

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Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє на предмет колабораційної діяльності заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який в умовах воєнного стану дезертував та переховувався у Закарпатській області. "ДБР перевіряє підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС на предмет допомоги росіянам у захопленні атомної електростанції", - йдеться у повідомленні ДБР у середу в Telegram-каналі. Цього заступника гендиректора ЧАЕС було затримано співробітниками ДБР спільно із СБУ у березні, йому вже повідомлено про підозру в дезертирстві та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, додали у ДБР. "Військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об'єкту, що прямо входило в його функціональні обов'язки. На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим Росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого", - йдеться у повідомленні.

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Україні через розв'язану Росією війну загрожує навіть більший обвал економіки, ніж передбачалося раніше. У разі переходу війни до затяжної стадії та втрати Україною виходу до Чорного моря ВВП країни може скоротитися на 60 відсотків, підрахували економісти американського банку Morgan Stanley. На 2022 рік аналітики прогнозують скорочення ВВП України на 39 відсотків. При цьому Morgan Stanley оцінює фінансові потреби України в 4,7 мільярда доларів на місяць.

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Президент України Володимир Зеленський у середу підписав укази "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" і направив до Верховної Ради законопроєкти про їх затвердження. Згідно з першим документом, строк воєнного стану в Україні пропонується продовжити з 5 години 30 хвилин 25 травня 2022 року терміном на 90 діб. У тексті указу про продовження строку мобілізації також йдеться про продовження відповідного строку на 90 діб із 25 травня 2022 року.

Чехія отримає сучасні танки "Леопард 2" замість переданих Києву радянських Т-72

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Танк "Леопард 2"

Німеччина передасть Чехії 15 основних бойових танків "Леопард 2", що стане частиною програми "кругових поставок", за якою Берлін допомагає іншим країнам, що передають Україні радянську військову техніку. Про це у середу заявили у міноборони ФРН. Також Берлін оплатить транспортування танків та навчання чеських військових ними користуватися. "Цей обмін є ще одним прикладом того, як ми допомагаємо Україні у її хоробрій боротьбі проти російської агресії", - заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламберт (Christine Lambert). За даними ЗМІ, Чехія раніше передала Україні в рамках військової допомоги танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1 та гаубиці "Дана", нагадує агенція dpa.

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Молдова виступає за врегулювання придністровського конфлікту дипломатичними засобами і закликає міжнародне співтовариство підтримати її вимоги про виведення російських військ із цієї території, заявила у середу президентка Молдови Майя Санду. "Ми розглядаємо різні можливі сценарії, вживаємо всіх заходів безпеки. Молдова є нейтральною країною, її нейтралітет закріплено у конституції та підтримується більшістю наших громадян. Ми маємо намір дотримуватися і надалі нейтралітету. У той же час для дотримання нейтралітету ми просимо міжнародне співтовариство підтримати наші вимоги виведення російських військ з території Молдови", - сказала Санду, виступаючи в Європейському парламенті.

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У міністерстві оборони РФ у середу заявили, що за минулу добу із заводу "Азовсталь" у Маріуполі здалися в полон 694 українські солдати, зокрема 29 поранених. За даними відомства, з 16 травня на "Азовсталі" здалися в полон 959 українських військовослужбовців, зокрема 80 поранених. З них 51 поміщено на лікування до лікарні міста Новоазовськ у самопроголошеній "ДНР".

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Італія повністю підтримує заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, заявив прем'єр-міністр цієї країни Маріо Драгі. Його уряд виступає за прискорену процедуру прийняття двох держав до лав Північноатлантичного альянсу, зазначив він після зустрічі з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Римі. Крім того, Європі потрібна власна система оборони на додаток до НАТО, а також додаткові інструменти для стримування зростання цін на енергоносії, зміни енергетичної стратегії та відновлення України, заявив Драгі.

Зеленський дякує ЄС за пакет підтримки

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Президент України Володимир Зеленський подякував голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) за оголошений пакет підтримки України, який містить нову програму макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро. "Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС", - написав Зеленський у Twitter.

Окрім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що головне у рішення ЄК - "не гроші". "Головне - це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутньому відновленні України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будувати нову Україну. За новими європейськими правилами", - повідомив прем'єр у Telegram.

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Три російських кораблі готові випустити з Чорного моря по Україні 24 ракети типу "Калібр", повідомив у середу речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник. "В акваторії Чорного моря в готовності для застосування ракетного озброєння перебувають три носії крилатих ракет типу "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет", - повідомив він.

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Вадим Шишимарін у Солом'янському районному суді Києва

Перший російський військовий з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, якого судять за вбивство цивільного, визнав провину під час судового засідання у Солом'янському районному суді Києва у середу, 18 травня. 21-річного командира відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадима Шишимаріна звинувачують у розстрілі 28 лютого 62-річного чоловіка на Сумщині. Росіянину загрожує довічне ув'язнення. Через велику кількість журналістів під час засідання у середу судді оголосили перерву до 19 травня.

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У Німеччині зафіксували невелике збільшення кількості заявок на пошук політичного притулку від росіян від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у середу повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН. Так, у квітні 222 росіяни попросили політичний притулок у Німеччині, розповів під час пресконференції речник відомства.

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У Службі безпеки України, посилаючись на перехоплення розмови російських військовослужбовців, повідомляють, що російські військові розстрілюють мирних жителів, які намагаються вирватися з окупації на сході України. Перехоплення розмови російського військового СБУ оприлюднила у телеграм-каналі у середу. "Їм наразі подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити, але у них не виходить... Ми їх х**римо. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів - той уже поїхав", - розповідає російський окупант своїй дружині. У коментарі під аудіоперехопленням українська спецслужба зазначає, що підрозділ цього окупанта досі стоїть на сході України та вбиває українців, які намагаються врятувати своє життя та втекти. "СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні СБУ.

Анкара заблокувала процес вступу Швеції і Фінляндії до НАТО

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Туреччина заблокувала початок переговорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомляє у середу агентство dpa з посиланням на власні джерела в Альянсі. Північноатлантичній раді у середу через протидію з боку Анкари не вдалося, як було заплановано, ухвалити відповідне рішення, необхідне для початку процесу прийому двох країн до лав організації.

Видання The Financial Times із посиланням на свої джерела також підтверджує цю інформацію. "Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції на приєднання до військового альянсу", - пише газета. Згідно з джерелом видання, постпреди країн НАТО в середу провели зустріч, щоб одразу розпочати переговори щодо вступу цих двох країн до НАТО, проте "заперечення з боку Анкари зірвали голосування". Газета вказує, що через цю ситуацію НАТО, ймовірно, не зможе узгодити перший етап розгляду заявок Фінляндії та Швеції протягом одного чи двох тижнів, як спершу планував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

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Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них було застрелено з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону. За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

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Тисячі автомобілів із дітьми, жінками та літніми людьми, які намагаються виїхати з окупованих армією РФ населених пунктів Херсонської області у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Авто стоять по декілька діб, а виснажені люди страждають від нестачі їжі, води та відпочинку. Крім цього, існує постійна небезпека обстрілів окупантами", - написала вона у Telegram. Вона нагадала, що днями окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалася виїхати з міста, внаслідок чого від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір. "Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росії прав людини в Україні", - закликала українська омбудсменка.

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МЗС Росії у середу оголосило персонами нон грата 24 італійських та 27 іспанських дипломатів. Таким чином Москва відреагувала на аналогічні кроки Рима та Мадрида, які раніше також вислали з країни дипломатів РФ у зв'язку з війною в Україні. Раніше в середу стало відомо, що Росія висилає 34 співробітників французької дипмісії у відповідь на аналогічну дію Франції у квітні щодо дипломатів РФ. З початку війни європейські країни оголосили персонами ног грата загалом сотні дипломатів РФ, Москва на це відповідала дзеркально.

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Уряд Німеччини схвалив вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, повідомляє інформагентство dpa. Після завершення внутрішнього процесу приєднання до альянсу посол Німеччини у НАТО Рюдіґер Кеніґ (Rüdiger König) зможе одразу ж підписати обидва протоколи про приєднання. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заздалегідь санкціонував право підпису, додає агенція.

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