 Зеленський пропонує надати правові та соціальні гарантії для поляків в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2022

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Новини

Зеленський пропонує надати правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

У законопроєкті, який президент вніс до Ради, пропонується дати полякам право жити та працювати в Україні упродовж 18 місяців.

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити правові та соціальні гарантії для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України. Відповідний законопроєкт №7550 було зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, 11 липня.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що президент вніс його у відповідь на ухвалення у Польщі закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни", який регулює перебування українських біженців та передбачає для них соціальні гарантії.
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Зеленський у законопроєкті пропонує надати громадянам Польщі та членам їхніх родин можливість легального перебування на території України протягом 18 місяців. Вони також зможуть отримати право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Також громадяни Польщі, які мають кваліфікацію лікаря, медсестри чи акушера на території ЄС, зможуть працювати в Україні упродовж 18 місяців, виключно в закладах охорони здоров'я.
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Дуда вимагає визнати етнічні чистки з боку українців

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 11 липня, під час виступу у Варшаві на честь вшанування 79-ї річниці Волинської трагедії закликав Україну визнати вбивство українськими націоналістами понад 100 тисяч поляків під час Другої світової війни, повідомляє Reuters.

За словами Дуди, це питання було складним для українців, оскільки дехто вважав повстанців героями спротиву проти Радянського Союзу та символом боротьби України за незалежність від Росії.

"Ті, кого ми знаємо як убивць, також були героями для України, в інший час та з іншим ворогом, і вони часто гинули від рук радянської влади, з глибокою вірою борючись за незалежну, вільну Україну", - сказав президент Польщі.
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