Зеленський про вибухи в Придністров'ї: РФ дестабілізує ситуацію

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за вівторок, 26 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 27 квітня (час київський).

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова записала зворушливе звернення до військових РФ російською мовою. "Якщо ви ще відчуваєте в собі залишки людяності, оживіть її та покінчіть з цією жахливою війною. Завдавати біль беззахисному - це прояв найбільшої слабкості" - сказала вона у відео, опублікованому в Twitter.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні Придністров'я. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі в Києві. Зеленський зазначив, що повністю поділяє оцінку ситуації президенткою Молдови Маєю Санду. "Ми чітко розуміємо, що це один з кроків РФ. Це вже працюють там спецслужби. Це вже не просто про фейкові новини. Зрозуміло, для чого - для дестабілізації ситуації в регіоні, для загроз Молдові. Вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, то будуть ті чи інші кроки", - сказав він.

При цьому Зеленський запевнив, що Україна готова до можливої ескалації російськими військами ситуації з невизнаної так званої "Придністровської Молдавської республіки", де вони присутні впродовж багатьох років. "Ми розуміємо їхні потужності, Збройні Сили України до цього готові і їх не бояться", - сказав він.

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Зеленський представив МАГАТЕ ініціативи щодо ядерної безпеки

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі в Києві питання щодо позбавлення Росії непропорційного представництва в МАГАТЕ. "Переконаний, наша держава має право бути представлена на раді керуючих", - сказав Зеленський. Також він повідомив, що Україна поставила питання про компенсацію Росією всіх збитків, завданих на ядерних об'єктах. За його словами, ще одна принципова українська ініціатива - введення миротворців для гарантування безпеки на Запорізькій атомній електростанції. "Ця станція ні в якому разі не може бути передана під контроль "Росатома", - наголосив Зеленський.

У свою чергу Гроссі запевнив, що МАГАТЕ буде надавати Україні допомогу "щодо відновлення спроможностей та інфраструктури, яка зазнала пошкоджень протягом останніх тижнів".

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Жодна інша держава світу після 1986 року не створила таких масштабних загроз для ядерної безпеки Європи і світу, які створила Росія з 24 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі в Києві. "Для російських військ Чорнобильська атомна електростанція станція була військовим плацдармом. Так само, як зараз є територія Запорізької АЕС", - сказав він.

Зеленський також звернув увагу на ризики від запуску Росією крилатих ракет, які пролітають над блоками атомних станцій. Зокрема, у річницю трагедії на Чорнобильській АЕС 26 квітня три ракети РФ пролетіли над блоками трьох українських АЕС. "Зважаючи на рівень загрози, потрібно щоби реакція на дії Росії була надзвичайною. Росія не має права перетворювати атомну енергетику на зброю, тим більше не має права шантажувати світ ядерною зброєю. А ми це чуємо офіційно з відкритих джерел. За все це має бути покарання", - наголосив Зеленський.