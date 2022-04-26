Зеленський: Потрібен глобальний контроль за ядерними технологіями в РФ

24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини вівторка, 26 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини вівторка (час київський).

++23.00++

Члени дипломатичної місії США в Україні у вівторок повернулися з Польщі у Львів, повідомили у Державному департаменті США. Найближчим часом дипломатична установа має відновити свою роботу у Києві. За результатами візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника Пентагону Ллойда Остіна повідомлялося, що найближчим часом новою американською посолкою у Києві можуть призначити чинну очільницю дипломатичної місії США у Словаччині Бріджит Брінк. Посольство США в Україні одним з перших евакуювалося з української столиці майже за два тижні до російського повномасштабного вторгнення.

++22.58++

"Газпром" з 27 квітня також відключає Болгарію від російського газу, це випливає з повідомлення міністерства енергетики країни. Там зазначають, що дочірнє підприємство "Газпром експорт" донесло до відома болгарської компанії "Булгаргаз" про зупинення постачання палива. Натомість у міністерстві наголосили, що "болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів". До цього Болгарія також відмовилася платити за російський газ у рублях.

++22.40++

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи вибухи в Придністров'ї, заявив про небажаність втягнення Молдови у збройний конфлікт. "Звичайно, ми не хочемо побачити будь-яке розростання конфлікту", - сказав міністр оборони США на пресконференції на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині у відповідь на питання про можливість ескалації навколо Молдови. Він зазначив, що США продовжують аналізувати ситуацію, що склалася, та її причини.

++22.30++

Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно запровадити глобальний контроль за атомними об'єктами та ядерними технологіями. Про це він заявив у традиційному відеозверненні ввечері у вівторок, у річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Він нагадав, що у цей день в Києві з візитом перебував директор генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі. "Обговорили з ним усі небезпеки, створені Росією, та шляхи можливого впливу на ситуацію, щоб убезпечити Європу і світ від абсолютно безвідповідальних дій РФ", - зауважив Зеленський. Він додав, що вважає, що після усього, що російські військові зробили у Чорнобильській зоні під час тимчасової окупації у березні, а також на захопленій ними Запорізькій АЕС, "ніхто у світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є у російської держави". "Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними об'єктами і ядерними технологіями", - переконаний Зеленський.

++22.10++

Завод "Азовсталь" у Маріуполі

Росія розглядає долучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до евакуації мирного населення на сході України, зокрема з маріупольської "Азовсталі", заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік після зустрічі Антоніу Гутерріша з президентом РФ Володимиром Путіним. Він зазначив, що ООН буде підтримувати контакти з міністерством оборони Росії. Водночас Путін у розмові з генсеком ООН сказав, що бойових дій у Маріуполі начебто вже нема і штурм "Азовсталі", як він стверджує, не здійснюється. Путін підтвердив, що йому відомо про цивільних людей в укриттях комбінату, яких, за його версією, українські військові нібито тримають там у заручниках. Натомість оборонці Маріуполя, зокрема полк спецпризначення "Азов", постійно наголошують на бомбардуваннях "Азовсталі", що не припиняються. Так, як повідомляли в "Азові", лише за минулу ніч росіяни здійснили 35 авіаударів. Крім виконання бойових завдань, українські військові там надають першу медичну допомогу цивільним та звільняють їх з-під завалів.

++22.02++

Британський прем'єр Борис Джонсон не очікує, що президент РФ Володимир Путін вдасться до застосування тактичної ядерної зброї в Україні у тому разі, якщо армія Росії зазнаватиме нових поразок під час розв'язаної нею війни. В інтерв'ю телеканалу Talk TV у вівторок Джонсон висловив переконання, що Путін має достатньо політичного простору та підтримки населення, щоб бути у змозі відступити з України.

++21.48++

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Румунії Ніколає Чуке за оборонну та гуманітарну допомогу Україні, а також підтримку санкцій проти РФ. "Сьогодні у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Ніколає Чуке. Кожен такий візит - важливий сигнал солідарності з українським народом. Цінуємо оборонну підтримку Румунії, гуманітарну допомогу та чітку позицію щодо санкційної політики. Ми розраховуємо на підтримку майбутнього України в Європейському Союзі", - цитує Зеленського його пресслужба за підсумками зустрічі із прем'єр-міністром Румунії.

Остін: Риторика РФ про "третю світову" є небезпечною

++21.35++

Глава міноборони США Ллойд Остін гостро розкритикував заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про загрозу третьої світової війни та ймовірність застосування ядерної зброї. "Ви чули, як ми неодноразово казали, що такого роду риторика є дуже небезпечною та неконструктивною. Ніхто не хоче, щоб сталася ядерна війна", - застеріг Остін у вівторок, додавши, що Вашингтон не хоче долучатися до такої "небезпечної риторики". Напередодні Лавров, коментуючи вірогідність третьої світової війни, заявив: "Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати".

++21.23++

Російські окупанти стверджують, що протягом вівторка уразили ракетами 32 військові об'єкти в Україні. Офіційний представник міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що серед уражених "високоточними ракетами повітряного базування" об'єктів - 20 районів зосередження живої сили та української військової техніки, чотири склади ракетно-артилерійського озброєння в районах Слов'янська та Дружківки, командно-спостережний пункт 105-го батальйону територіальної оборони, а також дві артилерійські батареї.

++21.08++

У Москві заявляють про захоплення під час війни в Україні усієї Херсонської області, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей України, значної частини "ЛНР" та "ДНР". Відповідну заяву зробив ввечері у вівторок начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев.

++21.05++

Вищий антикорупційний суд зняв арешт із шести мільйонів доларів, якими намагалися підкупити керівництво Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури за закриття кримінального провадження щодо ексміністра екології Миколи Злочевського. Тепер ці гроші перерахували на підтримку Збройних сил України, йдеться у повідомленні пресслужби НАБУ. Водночас Командування Сил спецоперацій повідомило про їх отримання на рахунки своїх військових частин. Їх витратять на найнагальніші потреби, необхідні для виконання завдань, кажуть військові. Нагадаємо, що це найбільший хабар в історії України. У червні 2020 року його пропонували антикорупційникам за закриття кримінального провадження Миколи Злочевського.

++20.55++

Нідерланди нададуть Україні "обмежену кількість" броньованих гаубиць, повідомляє у вівторок агентство ANP з посиланням на міністра оборони країни. Це озброєння, згідно з повідомленням, країна має надати у співпраці з Німеччиною, яка забезпечить відповідне навчання персоналу та боєприпаси.

++20.43++

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував створити спільну групу із представників ООН, Росії та України для забезпечення функціонування гуманітарних коридорів. На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві у вівторок Гутерріш звернув увагу на випадки, коли Росія оголошує створення гуманітарного коридору, а Україна створює свій власний, що не дозволяє забезпечити їхню роботу. "Тому ми пропонуємо створити гуманітарну контактну групу, в якій ООН, Росія та Україна зможуть спільно обговорювати ситуацію, щоб ці коридори були справді ефективними", - сказав генсек ООН.

Говорячи про війну РФ в Україні, Гутерріш наголосив, що "порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН". "Ми глибоко переймаємося тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України", - заявив Гутерріш.

++20.35++

Росія не може підписатися під документом про гарантії безпеки Україні, не вирішивши територіальне питання Криму та Донбасу, заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у вівторок. "Підписуватися під гарантіями безпеки, не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя та республік Донбасу (йдеться про самопроголошені псевдоутворення "ДНР/ЛНР", визнані Росією незалежними напередодні початку війни проти України. - Ред.), ми просто не можемо", - наголосив він.

++20.27++

Через відмову Польщі оплачувати російський газ у рублях "Газпром" з 27 квітня повністю припинить поставки сировини до цієї країни. Польська газова держкомпанія PGNiG у вівторок нагадала, що відмовилася оплачувати постачання російського газу відповідно до нового порядку - з обов'язковою конвертацією в рублі. У зв'язку з цим PGNiG зазначає, що отримала повідомлення від ТОВ "Газпром експорт", що 27 квітня з 09:00 повністю припиниться постачання російського газу до Польщі.

++20.20++

Росія утримує українських військовополонених у слідчих ізоляторах та в'язницях під наглядом ФСБ, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За даними, отриманими від партнерських правозахисних організацій, українських військових, зокрема, утримують в пенітенціарних установах Ростовської, Брянської, Смоленської областей, а також в Москві та Таганрозі. Слідчі ізолятори обладнують "під проведення тортур та отримання дізнань із військовополонених", пише Денісова у Facebook. Крім того, за її даними, українців утримуватимуть і в Малій психіатричній лікарні при СІЗО у Вязьмі, яка відома за межами РФ як катівня для "непокірних". Омбудсменка додає, що контролем за військовополоненими займаються співробітники федеральної служби виконання покарань, ФСБ, Росгвардії, а також секретні агенти з-поміж засуджених-активістів. Денісова стверджує, що офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право, не було.

++20.03++

Польща з ранку 25 квітня не отримує російський газ газопроводом "Ямал-Європа", свідчать дані європейських газотранспортних операторів. Потік газу на газовимірювальній станції "Кондратки" припинився близько 04:00 понеділка. При цьому прийом газу іншими маршрутами - "Тетерівка" і "Високе" на кордоні з Білоруссю і "Дроздовичі" на кордоні з Україною - тривав, вказує "Інтерфакс". Польський портал Onet.pl з посиланням на джерела в уряді та нафтогазовій компанії PGNiG вказує на припинення подачі газу до Польщі в рамках ямальського контракту. За його даними, у польському міністерстві клімату та навколишнього середовища створено кризову робочу групу. При цьому з російської сторони не надходило офіційних коментарів щодо цього. Як зазначає Onet.pl, у Варшаві готуються до кінця дня виступити із заявою з цього питання.

Берн заборонив Берліну передавати боєприпаси Києву

++19.45++

Уряд Швейцарії заборонив Німеччині передавати Україні боєприпаси швейцарського виробництва. Дане вето стосується, серед іншого, боєприпасів для зенітних самохідних установок "Гепард", заявив Державний секретаріат з економічних питань (Seco) Швейцарії, пославшись на нейтралітет країни. Раніше уряд ФРН ухвалив рішення поставити Україні модернізовані ЗСУ "Гепард" із колишнього арсеналу Бундесверу.

++19.15++

Німеччина значно скоротила свою залежність від російської нафти, заявив міністр економіки країни Роберт Габек (Robert Habeck). За його словами, ФРН "дуже й дуже близька" до незалежності від імпорту нафти з РФ. Після переговорів у Варшаві з польським міністром клімату та довкілля Анною Москвою Габек назвав нафтове ембарго проти Росії реальним. Протягом восьми тижнів після початку війни в Україні Берлін зумів знизити частку російської нафти, що імпортується, з 35 відсотків до 12 відсотків, зазначив він. За даними німецького міністра, порти на заході Німеччини, що імпортували нафту з РФ, уклали нові контракти.

++19.03++

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав "важливе рішення" Німеччини про постачання Україні зенітних самохідних установок "Гепард". Отримання Києвом цього важкого озброєння є "значним" кроком і посилить оборонні потужності України. Берлін, за словами Остіна, є "чудовим другом і союзником" Вашингтона, повідомляє dpa. "Ми всі налаштовані допомогти Україні перемогти сьогодні і наростити силу завтра", - зауважив глава Пентагону.

++18.58++

Ллойд Остін на військовій базі Рамштайн у Німеччині

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США та їхні союзники щомісяця проводитимуть зустрічі для обговорення оборонних потреб України для протистояння російській агресії. Про це він заявив у вівторок після зустрічі на військовій базі Рамштайн у Німеччині міністрів оборони з понад 40 держав-партнерів України, серед яких країни НАТО та представники інших запрошених держав. "Сьогоднішня зустріч стане щомісячною контактною групою щодо самооборони України", - наголосив Остін, цитує AFP.

++18.45++

Мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився від співпраці з "адміністрацією", призначеною російськими окупантами, але залишається у тимчасово окупованому місті. "Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора роки тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати з новою адміністрацією відмовився. Херсон - це Україна!", - написав Колихаєв. Він також зазначив, що запросив в Офісі президента України детальну інструкцію, що робити йому і колегам. Мер міста наголосив, що до прямих вказівок ОП залишатиметься на віддаленому доступі і буде в міру можливості здійснювати управління процесами життєдіяльності міста.

Київ: РФ готує удар по "ПМР"

++18.35++

РФ готує ракетний удар по території невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" ("ПМР") з жертвами серед мирного населення, попереджають в Головному управлінні розвідки міноборони України через поширення фейкових повідомлень серед жителів так званої "ПМР" начебто від імені Збройних сил та спецслужб України. У фейковому повідомленні, оприлюдненому українською розвідкою, йдеться, що нібито СБУ закликає населення евакуюватися через проведення о 7 вечора "ракетного та артилерійського обстрілу об'єктів на території республіки". У ГУР МО зазначають, що це активно висвітлюється російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами та наголошують, що Україна не має жодного відношення до цих провокацій. Українські розвідники вважають, що подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території "ПМР", є черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови.

++18.22++

Росію позбавлено права приймати Чемпіонат світу з хокею 2023 року через війну в Україні, повідомила у вівторок Міжнародна федерація хокею. Престижні хокейні змагання мали відбутися наступного року у Санкт-Петербурзі. Тепер альтернативне місце проведення оголосять під час щорічного конгресу Міжнародної федерації хокею 2022 року в фінському Тампере у травні.

++18.05++

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, понад 16 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. "На першому місці серед звернень громадян України - пошук зниклих безвісти. Далі - це щось розбомбили, зруйнували. Інші питання - гуманітарні коридори, допомога. Але більшість - це пошук. Ми вже шукаємо понад 16 тисяч людей", - заявила вона у інтерв'ю "Супільному" у вівторок. Серед зниклих безвісти – дві тисячі військових, решта – мирні жителі. При цьому чверть тих, хто перебуває в даних списках, є жителями Маріуполя, зазначила Денісова.

++17.40++

У міноборони Росії заявили, що звернули увагу на заяви Лондона про можливі удари України по території РФ отриманою зброєю та пригрозили у такому разі негайною "пропорційною відповіддю". "Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах ухвалення відповідних рішень у Києві", - повідомили у відомстві.

++17.15++

Німецька компанія-виробник сиру Hochland, попри війну в Україні, що триває понад два місяці, продовжує виробництво у Росії. Керівник компанії Петер Шталь (Peter Stahl) запевняє, що Hochland "засуджує цю війну", водночас стверджує, що діяльність його фірми у Росії "не має жодного впливу на перебіг війни" або рішень президента РФ Володимира Путіна, пише видання Handelsblatt. Hochland відкрило виробництво у Росії у 2000 році і наразі має на території країни три сирні фабрики, на яких загалом працює близько 1600 працівників. За словами Шталя, з початку війни Hochland зупинила рекламу та інвестиції в РФ. На його думку, припинення господарчої діяльності західних компаній у Росії лише підтверджує позицію Москви, згідно з якою Захід є ворогом РФ.

ООН: понад 2700 загиблих цивільних під час війни в Україні

++17.00++

Підтверджені втрати серед цивільних в Україні з початку війни, станом на кінець дня 25 квітня становлять 5840 осіб (у зведенні на день раніше - 5718), зокрема 2729 загиблих (2665), повідомляє у вівторок управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", - наголосили в УВКПЛ.

++16.45++

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев вважає, що дії США в Україні призведуть до її розпаду на кілька держав. В інтерв'ю "Российской газете" він стверджує, що "трагічні сценарії світових криз як у минулі роки, так і сьогодні нав'язуються Вашингтоном". Ідея про підконтрольність Києва Сполученим Штатам є одним з центральних наративів російської пропаганди проти України.

++16.40++

Російські окупанти призначили своїх "главу ОДА" Херсонщини та "мера" Херсона, повідомив глава ОВА регіону Геннадій Лагута. За його словами, під час "наради" у захопленій міській раді Херсона у понеділок, 25 квітня, окупанти та колаборанти призначили ексмера Херсона Володимира Сальдо так званим "головою" Херсонської ОДА та Олександра Кобеця "головою" Херсонської міської адміністрації. Лагута наголосив, що ці "призначення" є незаконними, адже "Херсон та Херсонщина це Україна", і що колаборанти нестимуть за це відповідальність після повернення Херсона під контроль України. Ввечері 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України.

++16.32++

Нацполіція України викрила 1200 мародерів за час війни, повідомив у вівторок голова Національної поліції Ігор Клименко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Загалом понад 5,5 тисячі кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України. Понад 1 200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за скоєння цих кримінальних правопорушень. І ми працюємо далі", - написав Клименко. Він зазначив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів, так і злочини українців. Зі слів Клименка, переважно це громадяни з кримінальним минулим.

++16.28++

Американська поштова служба UPS призупинила роботу в Україні. Як повідомляється на її сайті, рішення ухвалено "через ситуацію в Україні". Операції зупинено також у Білорусі та Росії. UPS здійснює поштове сполучення у 220 країнах світу.

++16.25++

Більшість німців побоюється, що війна в Україні перекинеться на інші країни у разі збільшення обсягів постачання зброї до України державами Заходу. Згідно з опитуванням RTL/ntv-Trendbarometer, результати якого було оприлюднено у вівторок, такої думки дотримуються 56 відсотків опитаних, пише агенція AFP. Натомість 39 відсотків німців вважають, що такої загрози немає. Окрім того, лише 26 відсотків опитаних переконані, що війну в Україні можна виграти воєнними методами, а 63 відсотків бачать вихід з війни у переговорах та дипломатичному врегулюванні.

++16.15++

У РФ запевняють у прихильності до "переговорних рішень" з Україною. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у вівторок. Зокрема, Лавров стверджує, що у Москві віддані не тільки переговорному рішенню, а й припиненню вогню, чим, за його словами, РФ "займається, щодня оголошуючи гуманітарні коридори". Раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко повідомив, що Росія та Україна продовжують контакти на рівні експертних груп. Навіть під час Великодніх свят РФ не припиняла ракетні обстріли українських міст та неодноразово зривала домовлену завчасно евакуацію цивільного населення з населених пунктів, де точаться бойові дії.

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70 відсотків Рубіжного знищено російськими ракетами

++16.12++

Російські військові не можуть захопити Рубіжне Луганської області, натомість вони знищили авіаударами 70 відсотків міста, повідомив у вівторок голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі. Він додав, що українські військові утримують оборону та активно знищують наступальну техніку і піхоту ворога.

++16.00++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок повторив свою пропозицію провести переговори у Стамбулі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила адміністрація президента Туреччини. "Президент Ердоган зазначив, що продовження позитивної динаміки, досягнутої на стамбульських переговорах з метою прокладання шляху до миру, принесе користь усім", - зазначається у повідомленні.

++15.40++

У центрі Києва у вівторок почали зносити бронзовий монумент робітників під Аркою дружби народів 1981 року, демонтаж якого анонсував мер міста Віталій Кличко. Другу скульптуру з червоного граніту розберуть пізніше, а арку планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора. 35-метрову Арку дружби народів було встановлено у 1981 році у рамках святкування 1500-річчя Києва та 60-річчя створення СРСР. Під нею розташовувався монумент дружби народів, що зображував двох робітників - українця та росіянина, які тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

++15.34++

Москва оголосила персонами нон грата трьох дипломатів Швеції, заявило міністерство закордонних справ РФ у вівторок. У МЗС Росії було викликано посолку королівства Малену Мард, якій було заявлено протест у зв'язку з видворенням раніше трьох російських дипломатів зі Стокгольму, а також підтримкою Швецією Києва у боротьбі проти Росії, заявило російське відомство.

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++15.27++

Заступник міністра міноборони Великобританії Джеймс Гіппі вважає, що для України "цілком законно" здійснювати удари по об'єктах на території Росії з метою "порушення логістичних ланцюжків, які б інакше безпосередньо сприяли смертям і кровопролиттю на українській землі". За його словами, використання із цими цілями британської зброї не є проблемою.

++15.18++

Німецький концерн Deutsche Bahn і дочірня логістична компанія DB Cargo планують експортувати зернові з України через залізницю, повідомляє видання Handelsblatt. За їхніми даними, німецька влада вивчає питання нарощування експорту зернових з України для запобігання продовольчій кризі та подальшому голоду на планеті. До повномасштабної війни РФ Україна щомісяця експортувала до п'яти мільйонів тонн сільгосппродукції через морські порти Одеси та Миколаєва, втім, внаслідок їхнього блокування військовими кораблями РФ експорт знизився в 10 разів. Це призводить до щомісячного недоотримання 1,5 мільярда доларів експортних прибутків. Натомість, як повідомляє ЗМІ, в одному потягу буде можливість перевозити до 52 контейнерів із зерновими вантажами загальною вагою кілька тисяч тонн, тож загалом для перевезення необхідних 20 млн тонн зерна з України може знадобитися до 20 тисяч рейсів. Крім того, у такий спосіб в Україну завозитимуть сільгосптехніку - від запчастин до нових тракторів, комбайнів та іншої техніки.

Генсек ООН закликав до негайного перемир'я

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві. Гутерріш сказав, що хоче зробити "все можливе", аби завершилися страждання українського народу, передає dpa. Водночас генсек ООН зазначив, що необхідно продовжити діалог і досягти угоди про мирне вирішення конфлікту. Пізніше у вівторок Гуттеріш має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

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За минулий тиждень у німецьких школах знову зросла кількість дітей з України, які через війну були змушені залишити свою країну. Упродовж навчального тижня з 18 по 24 квітня до загальноосвітніх та професійних шкіл ФРН прийняли 4304 нових учнів з України, загальна кількість українських учнів-біженців зросла до 65 242, повідомила Конференція міністрів освіти в Берліні. При цьому ця кількість через канікули не включає дані з найбільших федеральних земель - Баварії, Баден-Вюртемберга та Північного Рейну-Вестфалії.

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