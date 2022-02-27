Зеленський поговорив з главою ЄК про членство України в ЄС

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-27 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 28 лютого (час київський)

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Президент США Джо Байден о 16.15 (GMT) проведе телефонну розмову з усіма союзниками і партнерами для обговорення розвитку подій російського вторгнення в Україну та координації спільної відповіді - Білий дім.

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Воєнне вторгнення Росії в Україну загрожує серйозними наслідками для торговельних відносин РФ та Німеччини, вважає голова Федерального об'єднання торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) Петер Адріан (Peter Adrian). "Ми переживаємо дуже велику блокаду в економічних відносинах", - наводять слова Адріана видання медіагрупи Funke. Економічні наслідки будуть "значними" для Німеччини, зазначив глава DIHK. Серед "важких випадків" - загроза подальшого існування компаній, що базуються в Німеччині, додав Адріан. Він очікує, що влада допоможе таким фірмам, як і у разі з коронавірусною кризою.

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що в Києві та Харкові знову чутно вибухи.

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ЄС заборонив операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку Росії. Це випливає із публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. Таким чином, Санкції щодо Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну набули чинності.

Читайте більше: Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України

++03.06++

Компанія Google підтвердила, що в Україні тимчасово відключені деякі інструменти Google-карт, які в режимі реального часу надають інформацію про затори та скупчення в різних місцях. У компанії заявили, що вжили заходів для безпеки задля українців після консультацій з джерелами, у тому числі з регіональніими органами влади.

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Брюссель хоче бачити Україну у складі ЄС. Про це заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) в ефірі телеканалуEuronews. "Вони - одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами", - наголосила вона. Конкретних термінів фон дер Ляйєн при цьому не назвала.

++02.06++

Український президент Володимиор Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон даер Ляєн. Про це Зеленський написав у Twitter. Вони конкретні рішення щодо підсилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС.

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Повітряно-наземна наступальна операція Росії проти України триває. Наносяться вогневі ураження по військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами, об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони. "Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника. Угруповання військ оборони м. Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці", - ідеться у Facebook міністерства оборони України. Наголошується, що ведеться систематична боротьба з малочисельними ДРГ чисельністю 3-15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

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До Литви прибули 60 норвезьких військових для посилення у цій балтійській країні місії НАТО, яку очолює Бундесвер. Військові розміщені на базі Рукла за 100 км від Калінінграда, повідомило міністерство оборони у Вільнюсі.

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Засідання Ради Безпеки ООН

Рада безпеки ООН проголосувала за проведення надзвичайної спецсесії Генеральної Асамблеї (ГА) для обговорення нападу Росії на Україну. На засіданні 28 лютого усі 193 члени всесвітнього органу висловлять свою думку щодо вторгнення. Росія виступила проти рішення, проте за правилами ООН вона не мала права вето. Процедура дозволена резолюцією 1950 під назвою "Єдність заради миру".

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З початку наступу Росії на Україну, з 24 лютого, втрати особового складу російських військ становили 4,5 тисячі осіб убитими та пораненими. "Втрати противника загалом склали близько 4,5 тис. людей убитими та пораненими, це десь 1,5 тисячі убитих та 3 тисячі поранених за нашими попередніми оцінками", - сказав радник керівника офісу президента Олексій Арестович на брифінгу. Знищено та пошкоджено 27 літаків агресора, 26 вертольотів, близько 150 танків, понад 700 одиниць бойових броньованих машин (БТР та БМП), близько 50 гармат, 1 зенітний ракетний комплекс "Бук", 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град", 60 цистерн для заправок, кораблі та катери - 2 одиниці.

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Російська авіакомпанія "Аерофлот" скасовує усі рейси до Європи. За кілька годин до цього очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила у Twiter, що Євросоюз закриває авіапростір для Росії. "Російські, зареєстровані в Росії або підконтрольні Росії літаки не зможуть приземлитися, злетіти чи облітати територію ЄС. У тому числі приватні літаки олігархів", - написала вона.

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Українці чекають на потяг на Польщу

За оцінками Європейської Комісії (ЄК), через розв'язану Росією війну в Україні кілька мільйонів людей стануть вимушеними переселенцями всередині та за межами цієї країни. Наразі очікується, що кількість переміщених українців становитиме понад 7 мільйонів людей, заявив ввечері 27 лютого на брифінгу в Брюсселі єврокомісар ЄС з антикризового управління Янес Ленарчич. За його словами, якщо війна триватиме, біженці потребуватимуть термінової гуманітарної допомоги. Згідно з даними Ленарчича, ЄК вже мобілізувала 90 мільйонів євро на гуманітарну підтримку.