Зеленський після Оленівки закликав визнати Росію спонсоркою тероризму

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 липня.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 30 липня (час київський).

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Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував допомогу в евакуації поранених український військовополонених із обстріляної колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, а також передачу медичного приладдя та матеріали для судово-медичної експертизи. "Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоби поранені отримали життєво необхідну допомогу та щоби з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно", - йдеться в заяві.

МКЧХ запросив доступ до Оленівки, щоби визначити стан тих, хто перебував на місці під час нападу. "Усі військовополонені, де б їх не утримували, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в боях, і на них не можна нападати", - наголошується в заяві.

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ЄС: Звірства російських військових щодо полонених - воєнні злочини

Вбивство десятків українських військовополонених, у тому числі захисників маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь", які здалися Росії, а також катування російськими військовими полоненого солдата - це жахливі звірства, йдеться в заяві верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. "ЄС найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми найманцями. Ці нелюдські, варварські дії є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них та є воєнними злочинами", - сказано в ній.

"Особи, які вчинили воєнні злочини та інші серйозні порушення, а також відповідальні державні службовці та військові представники будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується в заяві та додається, що Євросоюз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені під час російської агресії в Україні.

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Ракетні удари по Харкову: постраждав ще один навчальний заклад

Близько третьої години ночі Харків зазнав ракетного обстрілу. "Прилетіло в Слобідський район, у будівлю одного з навчальних закладів", - повідомив мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформації немає.

Близько четвертої ранку РФ нанесла ще один удар по Харкову. Подробиць про нього Терехов поки не повідомив.

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Українські військові відбили штурм російської армії на чотирьох напрямках на сході України. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). На Слов'янському напрямку сили РФ вели штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, але успіху не мали та відійшли, така ж сама ситуація біля Вершини і Травневого на Бахмутському напрямку, біля Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку, а також біля Мар'їнки на Новопавлівському напрямку.

Тривають бойові дії біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини на Бахмутському напрямку, поблизу Павлівки - на Новопавлівському, біля Красногорівки - на Авдіївському.

Російські військові продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури на Бахмутському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. Вони завдали авіаударів біля Соледару на Бахмутському напрямку, Новомихайлівки та Малих Щербаків - на Запорізькому, Новогригорівки та Андріївки - на Південнобузькому, Серебрянки та Спірного - на Краматорському, Селидового, Авдіївки та Первомайського - на Авдіївському. Під артилерійський вогонь знову потрапила Харківщина та населені пункти на Сіверському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському і Слов'янському напрямках.

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Після Оленівки Зеленський закликав визнати Росію спонсоркою тероризму

У відеозверненні за підсумком 156-го дня війни президент України Володимир Зеленський говорив про удар по Оленівці Донецької області: "Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих".

Він наголосив, що українські військові виходили з "Азовсталі" під гарантії Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного хреста. "Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав Зеленський.

Він знову звернувся до США з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це - факт", - наголосив президент України.