Зеленський після Оленівки закликав визнати Росію спонсоркою тероризму

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157-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 липня.
На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 30 липня (час київський).
++08.52++
Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував допомогу в евакуації поранених український військовополонених із обстріляної колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, а також передачу медичного приладдя та матеріали для судово-медичної експертизи. "Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоби поранені отримали життєво необхідну допомогу та щоби з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно", - йдеться в заяві.
МКЧХ запросив доступ до Оленівки, щоби визначити стан тих, хто перебував на місці під час нападу. "Усі військовополонені, де б їх не утримували, захищені міжнародним гуманітарним правом. Вони більше не беруть участі в боях, і на них не можна нападати", - наголошується в заяві.
++08.30++
Вбивство десятків українських військовополонених, у тому числі захисників маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь", які здалися Росії, а також катування російськими військовими полоненого солдата - це жахливі звірства, йдеться в заяві верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. "ЄС найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми найманцями. Ці нелюдські, варварські дії є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них та є воєнними злочинами", - сказано в ній.
"Особи, які вчинили воєнні злочини та інші серйозні порушення, а також відповідальні державні службовці та військові представники будуть притягнуті до відповідальності", - наголошується в заяві та додається, що Євросоюз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинені під час російської агресії в Україні.
++08.08++
Близько третьої години ночі Харків зазнав ракетного обстрілу. "Прилетіло в Слобідський район, у будівлю одного з навчальних закладів", - повідомив мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформації немає.
Близько четвертої ранку РФ нанесла ще один удар по Харкову. Подробиць про нього Терехов поки не повідомив.
++07.57++
Українські військові відбили штурм російської армії на чотирьох напрямках на сході України. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). На Слов'янському напрямку сили РФ вели штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, але успіху не мали та відійшли, така ж сама ситуація біля Вершини і Травневого на Бахмутському напрямку, біля Пісків та Авдіївки на Авдіївському напрямку, а також біля Мар'їнки на Новопавлівському напрямку.
Тривають бойові дії біля Семигір'я, Зайцевого та Вершини на Бахмутському напрямку, поблизу Павлівки - на Новопавлівському, біля Красногорівки - на Авдіївському.
Російські військові продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури на Бахмутському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. Вони завдали авіаударів біля Соледару на Бахмутському напрямку, Новомихайлівки та Малих Щербаків - на Запорізькому, Новогригорівки та Андріївки - на Південнобузькому, Серебрянки та Спірного - на Краматорському, Селидового, Авдіївки та Первомайського - на Авдіївському. Під артилерійський вогонь знову потрапила Харківщина та населені пункти на Сіверському, Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському і Слов'янському напрямках.
++07.31++
У відеозверненні за підсумком 156-го дня війни президент України Володимир Зеленський говорив про удар по Оленівці Донецької області: "Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих".
Він наголосив, що українські військові виходили з "Азовсталі" під гарантії Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного хреста. "Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених", - сказав Зеленський.
Він знову звернувся до США з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму. "Рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це - факт", - наголосив президент України.