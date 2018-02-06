Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 21 закону "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

На сайті Верховної Ради на картці відповідного законопроєкту №5122, схваленого парламентом 15 липня, повідомляється, що закон повернуто з підписом президента у п'ятницю, 6 серпня.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що "в дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу".

Крім того, з посиланням на слова медичних працівників зазначається, що "за останні місяці в Україні розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді". "І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують недавні випадки (...) І якщо доступ дітей до "всесвітньої павутини" проконтролювати досить важко, а в окремих випадках взагалі неможливо, то обмежити вільний доступ неповнолітніх до лікарських засобів, які продаються в аптечних установах, державі під силу", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, до закону внесено зміни, згідно з якими "видача лікарських засобів громадянам, які не досягнули 14-річного віку, забороняється". У разі сумніву щодо віку покупця лікарських засобів продаж здійснюється за умови пред'явлення документа, який підтверджує його вік.

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