Зеленський: Переговори з РФ складні, але ми йдемо вперед

Вже майже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України. Свої воєнні зусилля російська армія спрямовує на спроби захопити українські міста, включаючи столицю Київ, супроводжуючи ці спроби бомбардуванням та артилерійськими обстрілами цих міст. Українська армія та загони територіальної оборони чинять завзятий опір агресії та заявляють про значні втрати росіян. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

DW стежить за подіями середи, 23 березня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 22 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Читачі видання Politico Europe назвали президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Щороку видання, яке спеціалізується на політичній журналістиці, публікує список найвпливовіших людей – Politico 28. До списку, опублікованого у грудні 2021 року, Зеленський не потрапив. Проте після вторгнення Росії в Україну Politico Europe запропонувало читачам проголосувати за зміни у рейтингу.

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У середу президент України Володимир Зеленський виступить у відеоформаті перед парламентом Японії, повідомив японський прем'єр Коно Таро.

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Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. "Вранці говорив з Його Святістю Папою Римським Франциском про пошук миру для України. Для нашої держави", - повідомив український президент у відеозверненні ввечері у вівторок. Він додав, що запросив Франциска відвідати Україну "у цей відповідальний час". "Я вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - впевнений Зеленський.

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Президент Франції Еммануель Макрон 22 березня провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним щодо умов можливого припинення вогню, повідомила пресслужба Єлисейського палацу. Сторони не досягли "жодної угоди", йдеться в повідомленні, але Макрон "як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля" і "стоятиме пліч-о-пліч з Україною".

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що очікується розмова між президентом Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном. "Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Володимира Зеленського й Сі Цзіньпіна", - написав Єрмак ввечері у вівторок у Twitter.

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Парламентарі 28 країн створили неформальне об'єднання United for Ukraine для координації підтримки України, йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України Facebook.

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Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно відомого журналіста Олександра Невзорова. У його діях влада РФ вбачає ознаки злочину, пов'язаного з "громадським поширенням фейків про дії збройних сил Російської Федерації". За версією слідства, Невзоров 9 березня у соцмережах опублікував свідомо неправдиву інформацію про навмисний обстріл російськими військовими пологового будинку в місті Маріуполі. Слідство намагається встановити місцезнаходження Невзорова. Раніше 18 березня опозиційний журналіст виступав в Тель-Авіві.

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Зеленський про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією відбуваються складно. За його словами, ці переговори "тривають практично щодня". "Складно? Дуже. Часом скандально, але ми крок за кроком йдемо вперед", - сказав він у відеозверненні ввечері у вівторок. Президент також зауважив, що він "вдячний усім міжнародним посередникам, які борються за Україну".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі нині залишаються 100 тисяч цивільних, які перебувають у нелюдських умовах. "Станом на сьогодні у місті перебувають приблизно 100 тисяч людей у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків і під постійними обстрілами, бомбардуваннями. Уже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами чи свідомим терором", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері у вівторок. Він також звернувся до російських льотчиків, які завдають ударів по мирних містах. "Убивство цивільних - це злочин. І ви відповідатимете будь-яким способом. Сьогодні чи завтра це менш важливо, головне, що неминуче", - пообіцяв він.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає марними сподівання на те, що розв'язану Росією війну вдасться "локалізувати" в Україні. "Надії на те, що війну вдасться "локалізувати" в Україні, марні. Без належної відсічі Москва не зупиниться, і кожна наступна її авантюра неминуче наближатиме світ до гарячого глобального конфлікту", - зауважив Єрмак під час свого виступу в онлайн-форматі у британському аналітичному центрі Chatham House.

Також він наголосив, що війна в Україні – це "не просто ще один локальний конфлікт", а "світова війна, яка поки що йде на території нашої держави". "Ще раз наголошу: зазіхання Росії виходять далеко за межі України, вона претендує на відновлення радянської зони впливу як в Європі, так і в Азії, вона претендує на злам усієї системи міжнародних відносин і дискредитацію всіх інститутів безпеки", - сказав Єрмак, цитує агенція "Українські новини".