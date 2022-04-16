Зеленський оголосив держпрограму відбудови зруйнованого житла

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину суботи, 16 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями неділі, 17 лютого (час київський).
++00.52++
Між Києвом та Ірпенем з'явиться меморіальний комплекс, що розповість історію зруйнованого мосту, який поєднував Ірпінь і Бучу з Києвом. За словами президента України Володимира Зеленського, мета цього меморіалу - служити нагадуванням "усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися". Комплекс також увіковічить "історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою від російських загарбників", розповів Зеленський.
++00.40++
Зеленський підписав указ, яким винагородив понад 200 захисників України, з яких 186 - військовослужбовці ЗСУ, 13 військовослужбовців ГУР, двоє працівників СБУ та один боєць Нацгвардії.
++00.27++
Президент України Володимир Зеленський оголосив державну програму будівництва житла для тих, хто втратив його внаслідок окупації, а також для військових, правоохоронців, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.
"На першому етапі повинні бути забезпечені тимчасовим житлом переселенці - ті, чий будинок зруйнований війною. Тимчасовим - доки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію - квадратними метрами або грошима", - сказав глава держави у традиційному вечірньому відеозверненні.
Читайте також: Бородянка: знищені будинки й тіла під завалами
За словами президента, на другому етапі "відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити - всі міста, громади, які постраждали". "А на третьому етапі - забезпечимо житлом всіх, хто захищав нашу державу, хто працював або працює в інтересах суспільства, а власного житла не мав. Не може бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, а виходить на пенсію, не маючи власної квартири", - сказав Зеленський. "Вірю, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість для тих, чиє право на житло було порушено", - додав він.
Читайте також: Бійня в Бучі: суцільні руїни та тіла людей на згарищі
-
Чернігів після російської навали
Місяць в оточенні
Війна поставила колись мальовничий Чернігів на межу гуманітарної катастрофи. В облозі російських військ минув понад місяць: з перших днів вторгнення до початку квітня.
-
Чернігів після російської навали
Удар по "Україні"
Колишня візитівка Чернігова - готель "Україна" на перетині центральних проспектів. Тепер ця будівля стала одним із найбільш впізнаваних символів свідомого знищення міста. Його зруйнували ракетним ударом вночі 12 березня - за поясненнями російської армії в готелі начебто базувались іноземні добровольці, які приїхали захищати Чернігів.
-
Чернігів після російської навали
Мер міста-героя
"У нас місту понад 1000 років, і ніколи не було прикладів, щоби його здавали комусь. Після цього, як я це заявив, по міській раді полетіло 2 ракети "Іскандер". На жаль вони впали серед будинків, в прямісенькому центрі міста. Там є дуже багато постраждалих", - розповідає мер Чернігова Владислав Атрошенко (ц).
-
Чернігів після російської навали
Найбільше постраждали житлові будинки
Міська влада та обласна адміністрація продовжують підраховувати наслідки руйнувань. Вони вже зараз сходяться в одному - найбільше постраждали житлові будинки.
-
Чернігів після російської навали
Під руїнами - спогади
Рятувальні служби продовжують розбирати завали, витягаючи з-під них людське майно, а часом і тіла.
-
Чернігів після російської навали
Інфраструктура поновиться
Комунальники відновлюють роботу систем життєзабезпечення. Чернігів і досі лишається без опалення, в місті проблеми з водопостачанням електрикою та зв'язком.
-
Чернігів після російської навали
Без грошей та продуктів
Більшість магазинів та базарів у Чернігові або зачинені, або зруйновані. Городяни виживають за рахунок гуманітарної допомоги.
-
Чернігів після російської навали
Стадіон імені Гагаріна
Стадіон футбольного клубу "Десна" зруйнований артилерійським обстрілом 5 березня та бомбардуванням з повітря 11 березня. Допомогти відновити спортивний майданчик обіцяють Німеччина та дортмунський клуб "Боруссія", гравцем якого свого часу був чернігівчанин Андрій Ярмоленко.
-
Чернігів після російської навали
Книжки під відкритим небом
Музей старожитностей та його бібліотека, що по сусідству зі стадіоном, теж були зруйновані під час березневого бомбардування.
-
Чернігів після російської навали
Яблуневий сад
Російська армія скидала некеровані авіабомби і на житлові квартали, де в приватних будинках мешкали сотні цивільних чернігівчан. На фото: поліцейський оглядає воронку від бомби на місці колишнього яблуневого саду на околиці міста.
-
Чернігів після російської навали
Зруйновані тричі
"Наш дім руйнували тричі: спочатку бомбами, потім потрапив артилерійський снаряд, а потім просто спалили, - розповідає місцева мешканка Ганна Дорош. - Ну, як кажуть, ворога сюди не пустили. Тільки що після цього нам робити, ми не знаємо".
-
Чернігів після російської навали
Бої за місто
Російська армія обстрілювала Чернігів з трьох напрямків. З березня бої в тому числі із застосуванням важкої техніки велися вже на околицях міста. На фото: російський танк Т-80 підбитий на одній з вулиць Чернігова.
-
Чернігів після російської навали
Без місця для навчання
За місяць облоги в Чернігові, за даними мерії постраждали 27 шкіл та 37 дитячих садків - вцілів лише кожен п'ятий заклад. На фото: школа №18 зруйнована під час авіанальоту 3 березня. Під завалами школи рятувальники знайшли тіло чоловіка.
-
Чернігів після російської навали
Могили братські та безіменні
За місяць боїв у місті загинули понад 700 городян. Тіла десятків ще й досі не ідентифіковані - деяких з них ховали, навіть не чекаючи на близьких для впізнання.
-
Чернігів після російської навали
Повертатись поки що небезпечно
Місцева влада побоюється, що через руйнування майже усіх промислових підприємстві і зупинку бізнесу місто не скоро назбирає грошей на відновлення та нормальне функціонування. Містян попереджають: жити в Чернігові і досі небезпечно.
-
Чернігів після російської навали
Залишки мирного життя
Чернігівчани повертаються до знищених квартир, щоб забрати рештки вцілілих речей. Андрій переїхав до родичів в глиб області - власного житла в нього більше нема.
-
Чернігів після російської навали
Евакуація триває
Благодійні організації продовжують вивозити з Чернігова тих, хто втрати домівки та наляканий війною, в безпечні місця. На фото: евакуація підопічних громадського єврейського центру при міській синагозі.
Автор: Ігор Бурдига