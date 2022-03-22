Зеленський обіцяє російським льотчикам неминучу розплату за вбивство цивільних

Вже майже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України. Свої воєнні зусилля російська армія спрямовує на спроби захопити українські міста, включаючи столицю Київ, супроводжуючи ці спроби бомбардуванням та артилерійськими обстрілами цих міст. Українська армія та загони територіальної оборони чинять завзятий опір агресії та заявляють про значні втрати росіян. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

DW стежить за подіями середи, 23 березня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 22 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Маріуполі нині залишаються 100 тисяч цивільних, які перебувають у нелюдських умовах. "Станом на сьогодні у місті перебувають приблизно 100 тисяч людей у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків і під постійними обстрілами, бомбардуваннями. Уже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами чи свідомим терором", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері у вівторок. Він також звернувся до російських льотчиків, які завдають ударів по мирних містах. "Убивство цивільних - це злочин. І ви відповідатимете будь-яким способом. Сьогодні чи завтра це менш важливо, головне, що неминуче", - пообіцяв він.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає марними сподівання на те, що розв'язану Росією війну вдасться "локалізувати" в Україні. "Надії на те, що війну вдасться "локалізувати" в Україні, марні. Без належної відсічі Москва не зупиниться, і кожна наступна її авантюра неминуче наближатиме світ до гарячого глобального конфлікту", - зауважив Єрмак під час свого виступу в онлайн-форматі у британському аналітичному центрі Chatham House.

Також він наголосив, що війна в Україні – це "не просто ще один локальний конфлікт", а "світова війна, яка поки що йде на території нашої держави". "Ще раз наголошу: зазіхання Росії виходять далеко за межі України, вона претендує на відновлення радянської зони впливу як в Європі, так і в Азії, вона претендує на злам усієї системи міжнародних відносин і дискредитацію всіх інститутів безпеки", - сказав Єрмак, цитує агенція "Українські новини".