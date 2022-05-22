Зеленський назвав досягненням нинішні відносини з Польщею

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній рівень українсько-польських відносин є історичним досягненням. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні. "Радий зазначити, що українсько-польські відносини нарешті - на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це досягнення, історичне досягнення наших народів. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. (…)Щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити", - наголосив Зеленський.

На тлі цього глава української держави вказав на підготовку законопроєкту, що буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону для українців, згідно з яким українці, котрі рятуються від війни, отримують у Польщі ті самі можливості, що й поляки. "І це буде правильний жест - ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватись. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу", - пояснив президент.

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Крім того, Зеленський згадав, що він підписав указ про запровадження нової відзнаки України "місто-рятівник" як знак подяки тим містам партнерських держав, що найбільше допомогли. Першим таким містом став польський Жешув. "Цілком справедливо", - прокоментував своє рішення глава держави.

Ще одним аспектом у покращенні відносин з Польщею Зеленський назвав запровадження з Польщею спільного митного контролю. "Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, прибере більшість корупційних ризиків, але також це і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", - зазначив Зеленський.

Потрібно "прибрати тиск минувшини" з відносин України з усіма сусідами

Говорячи про відносини України з сусідніми державами, Зеленський визнав за потрібне "прибрати тиск минувшини" в відносинах з сусідами. "Ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минувшини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають і які не є окупантами нашої держави", - визнав глава української держави.

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