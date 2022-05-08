24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні 8 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 9 травня (час київський).

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

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Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю "За віддану службу" пса Патрона - службового собаку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Хочу сьогодні у вашій присутності нагородити тих українських героїв, які вже сьогодні очищають нашу землю від мін, використовуючи, зокрема, і обладнання канадського виробництва. Разом із нашими героями нагородити чудового малого сапера Патрона, який не тільки допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а ще й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є така мінна загроза", - сказав він.

Пес був присутній на заході, нагороду віддали його господарю - майору служби цивільного захисту Михайлу Ільєву, який навчив собаку піротехнічної роботи. Як повідомляє пресслужба президента, на рахунку Патрона вже 236 знайдених вибухонебезпечних предметів. Разом із собакою піротехніки проводять роз'яснювальну роботу для дітей з протимінної безпеки.

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Канада скасовує мита на українські товари

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Канада призупиняє на рік дію ввізних мит на імпортовані українські товари. Як повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві ввечері 8 травня.

У свою чергу Зеленський розповів, що продовжуватиме обговорювати з владою Канади скасування візового режиму для громадян України.

Раніше мита на товари, які експортує Україна, скасувала Великобританія.

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