Зеленський: Мир можемо вироборти тільки в тяжких боях

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 3 квітня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється).

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Президент України Володимир Зеленський закликав українців не плекати ілюзій щодо можливостей завершення війни Росії проти України. У своєму традиційному відеозверненні Зеленський визнав, що Україні мир "ніхто не подарує". "Глобальна архітектура безпеки виявилася неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати пустих надій, що вони (російські війська. - Ред.) підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир - можемо отримати його в тяжких боях і паралельно в перемовинах", - переконаний Зеленський.

Глава держави також подякував тих українським громадянам, котрі, опинившись в окупації, виходить на протести. "Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися. А коли люди протестують - і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас", - наголосив Зеленський.

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Російські війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод у Полтавській області, інфраструктура підприємства зруйнована, повідомив голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі. "Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити вогонь", - повідомив він.

За його словами, екологічної катастрофи немає, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) контролює ситуацію. На даний момент відомо, що кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. "Прошу жителів Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучного дефіциту. В Україні йде війна, ситуація дуже складна, але цілком контрольована", - зазначив Лунін.