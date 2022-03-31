Зеленський: Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог

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Росія 37-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину четверга, 31 березня.
DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня, з 00.00 до 15.00 (час київський).
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Зеленський покарав двох генералів СБУ, позбавивши їх генеральського звання. Про це президент України розповів у своєму підсумковому відеозверненні. За словами Зеленського, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Наумова Андрія Олеговича та ексначальника управління СБУ у Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича. Цих осіб глава держави назвав "антигероями", які присягнули українському народові, але зрадили присязі.
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Президентка Європарламенту Роберта Мецола перебуває в Україні й прямує до Києва. Політикиня поширила в соцмережі Twitter світлину, де вона стоїть поблизу пасажирського вагона "Укрзалізниці" з підписом "На шляху до Києва".
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У підсумковому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна тримається набагато довше, ніж на це розраховували в Росії. "Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили - три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця", - сказав Зеленський.
Президент також повідомив, що підписав указ про нагородження 136 військових, 40 з яких посмертно.
Китай намагається втримати нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, але та водночас підтримує Москву. Як Пекін балансує між різними політичними цілями? Чи зможе ЄС переконати його на саміті?