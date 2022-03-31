 Зеленський: Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2022

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Новини

Зеленський: Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог

Росія 37-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину четверга, 31 березня.

DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня, з 00.00 до 15.00 (час київський).

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Зеленський покарав двох генералів СБУ, позбавивши їх генеральського звання. Про це президент України розповів у своєму підсумковому відеозверненні. За словами Зеленського, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Наумова Андрія Олеговича та ексначальника управління СБУ у Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича. Цих осіб глава держави назвав "антигероями", які присягнули українському народові, але зрадили присязі.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола перебуває в Україні й прямує до Києва. Політикиня поширила в соцмережі Twitter світлину, де вона стоїть поблизу пасажирського вагона "Укрзалізниці" з підписом "На шляху до Києва".

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У підсумковому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна тримається набагато довше, ніж на це розраховували в Росії. "Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили - три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що підписав указ про нагородження 136 військових, 40 з яких посмертно.

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