Зеленський - лідерам ЄС щодо членства України: "Не спізніться!"

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за четвер, 24 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за запроваджені санкції проти Росії через розв'язану нею війну, але зазначив, що це було "трошечки пізно". Про це він заявив у своєму відеозверненні до Європейської Ради та народів Європи, що було оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі у ніч на п'ятницю. У цьому зв'язку, говорячи про перспективу членства України в ЄС, Зеленський закликав лідерів країн ЄС: "Не запізніться!".

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Російські окупанти завдали ракетний удар по військовому об'єкту в Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба міністерства оборони України з посиланням на Повітряне командування "Схід". "Офіційно. Дніпропетровська область. Завдано ракетного удару по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", - повідомила пресслужба в Telegram-каналі в четвер.

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"Укрзалізниця" за місяць війни перевезла евакуаційними поїздами 2,8 мільйона людей, повідомив у четвер заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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США і Європейський Союз працюють над тим, щоб ускладнити здатність Росії використовувати залишки її міжнародних резервів, включаючи золото. Про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), опублікованій на сайті Білого дому. "Сполучені Штати і Європейський Союз спільно працюють над тим, щоб послабити здатність Росії використовувати її міжнародні резерви, включаючи золото, для підтримки своєї економіки та фінансування своєї незаконної війни", - наголошується в заяві.

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