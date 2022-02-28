Зеленський: Ключова мета російської агресії - захоплення Києва

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 1 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24-28 лютого читайте тут.
DW стежить за подіями вівторка, 1 березня (час київський)
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На підтримку України виступив Пол Маккартні - ексучасник легендарного гурту The Beatles. У своєму Twitter він написав: "Згадую, як грав для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку".
Серед зірок однією з перших засудила напад РФ на Україну Мадонна. На підтримку України вона показала, зокрема, нецензурний, але зараз дуже популярний жест у бік Путіна.
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Глави вісьмох держав ЄС висловилися за надання Україні перспективи членства в Євросоюзі. Вони закликали надати Україні статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС та відкрити переговорний процес щодо цього. Про це йдеться у відкритому листі, опублікованому ввечері у понеділок офіційним представником президента Чехії Мілоша Земана. "У цей критичний момент ми наголошуємо на нашій повній солідарності з Україною та її народом", - йдеться в документі. Лист підписали президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії.
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У тому ж відеозверненні Зеленський заявив, що вважає Київ головною метою російської армії. "Для ворога Київ - це ключова мета. Тому столиця постійно під загрозою", - сказав Зеленський. За його словами, лише за понеділок завдано вже три ракетно-бомбові удари. "Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію і залишити наше місто без світла, - зазначив президент і додав, що до столиці засилають диверсантів. - Постійно. Сотнями. Усіх їх ми знешкоджуємо".
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Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері понеділка. "Поки у нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції, від нас прозвучали зустрічні пункти - щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте і тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин", - сказав Зеленський і додав, що було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом. "Я вважаю, що таким нехитрим способом Росія намагається тиснути", - сказав український президент.
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Материнський концерн Facebook - Meta - оголосив про обмеження на своїх платформах в Європейському Союзі доступу до російських RT та Sputnik. Низка урядів та ЄС спонукали глобальний концерн до такого кроку, написав у Twitter один з менеджерів концерну Нік Клеґґ.
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