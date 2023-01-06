Зеленський говорив з Шольцем про подальшу співпрацю

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 6 січня (час київський)

++19.30++

Зеленський привітав українців з Різдвом. "Це свято злагоди та єднання сім'ї. А всі ми разом - велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз - удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, - наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі", - наголосив президент України.

++19.05++

Зеленський подякував Шольцу за Marder та Patriot

Після заяви Берілна про поставки Україні нових озброєнь Володимир Зеленський подякував у телефонній розмові Олафу Шольцу за це рішення. "Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за потужний оборонний пакет, зокрема за кількадесят Marder та батарею Patriot. Обговорили подальшу співпрацю задля посилення української армії", - йдеться у повідомленні Зеленського у Twitter.

++18.40++

Міноборони Білорусі оголосило про прибуття в республіку чергового ешелону з військовою технікою для нарощування спільного з Росією регіонального угруповання військ. На кадрах, опублікованих пресслужбою відомства у Facebook, показані військові вантажівки "КамАЗ" та "Урал".

++18.15++

У посольстві РФ у ФРН обурилися рішенням Берліна про "мардери"

Посольство Росії у ФРН заявило, що рішення Берліна про поставки Україні БМП Marder та ЗРК Patriot "є черговим кроком до ескалації конфлікту". "Особливо цинічним виглядає його ухвалення напередодні православного свята Різдва..., а також на тлі оголошеного у цьому зв'язку президентом Росії в односторонньому порядку режиму припинення вогню".

++17.40++

У МЗС України рішення про поставки Marder назвали запізнілим

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що рішення про поставки німецьких бойових машин піхоти Marder "правильне, але дуже запізніле". Воно має "гіркий присмак", заявив колишній посол України в Німеччині в інтерв'ю інформаційному порталу t-online. Україні довелося чекати на нього "316, дуже довгих кривавих днів війни".

++17.20++

У Києві померла ще одна постраждала при ракетному обстрілі столиці 29 грудня, повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, 40-річна жінка перебувала у лікарні у тяжкому стані. "Це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - написав Кличко у Telegram.

++16.55++

Справедливого та міцного миру не може бути досягнуто без повного виведення російських військ з усієї території України, заява про так зване припинення вогню є спробою РФ приховати свою відповідальність, у той час як вона продовжує обстрілювати Україну, заявили в міністерстві закордонних справ Франції. Оголошене Росією в односторонньому порядку перемир'я - "це ще одне свідчення цинізму Росії, яка з 24 лютого послідовно демонструє, що вона не бажає миру і мало дбає про свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання в рамках Статуту ООН", - йдеться у повідомленні французького МЗС.

++16.40++

Містечко незламності відкрили на території "Даринку" в Києві, наразі в ньому облаштовано вже понад 1 000 місць для відпочинку, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Це 68 тис. кв. м, де люди можуть зігрітися, зарядити гаджети, провести час із дітьми", - написав Тимошенко в Telegram і додав, що там уже підготовлено понад 1 000 місць для відпочинку, облаштовано Starlink-хаб, окремі зони для навчання та викладання.

++16.25++

За дев'ять років війни РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. У Telegram вона нагадала, що за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити режим припинення вогню в рамках Тристоронньої контактної групи. "Лише виведення російських військ із території України означатиме реальне припинення вогню", - зазначила Маляр.

++16.15++

У 2022 році бізнес сплатив податків на 80 мільярдів гривень більше, ніж у 2021 році, заявив під час засідання уряду прем'єр України Денис Шмигаль. Він запевнив, що програми пільгового кредитування, зокрема для відновлення бізнесу, будуть подовжені. Ключовим завданням, за словами Шмигаля, залишається продовження економічного безвізу з ЄС, завдяки якому були зняти всі мита та квоти на українську продукцію, що експортується в Європу.

++16.00++

Київ спростив процедуру фінансування видатків на оборону у 2023 році

Уряд України ухвалив постанову "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Зокрема, на 2023 рік для головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони, передбачені можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджету на 2023 рік, дозвіл на затвердження власними рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших окремих документів, а також мінімізація переліку документів для проведення окремих платежів міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці.

++15.40++

Український президент Володимир Зеленський під час відеоконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном висловив сподівання, що під час головування Швеції у Раді Євросоюзу Київ розпочне переговори про вступ України до ЄС. "Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", - цитує Зеленського його пресслужба.

За правилами ротації, Швеція головуватиме у Раді ЄС пів року. З 1 липня ці повноваження перейдуть дло Іспанії.

++15.20++

Об'єднані Арабські Емірати надали Україні другу партію генераторів у кількості 1300 одиниць у рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 мільйонів доларів, повідомляє Фонд державного майна. Генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури - школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву - у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та Києві. Зазначається, що у грудні ОАЕ надали Україні перші 1 200 генераторів.

++15.00++

Україна отримає БМП Marder з ФРН до кінця березня

До 40 бойових машин піхоти Marder Україна отримає від Німеччини до кінця березня, повідомив речник уряду в Берліні Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За інформацією німецького уряду, навчання українських військовослужбовців на Marder відбуватиметься на території ФРН і триватиме близько восьми тижнів.

++14:45++

По Україні відбій тривоги

По всій території України - відбій повітряної тривоги. Вона тривала майже дві години, оскільки з території Білорусі злетів МіГ. За інформацією моніторингової групи "Белорускі гаюн", близько 14:45 він приземлився. В Україні інформації про удари за час повітряної тривоги не було.

++14:40++

З початку війни в Україні в Німеччині різко побільшало відмовників від служби

З Бундесверу в 2022 році звільнилися майже в п'ять разів більше військових, ніж за попередній рік, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa з посиланням на Федеральне відомство у справах сім'ї та функцій громадянського суспільства.

Військові Бундесверу Фото: Markus van Offern/IMAGO

Так, у 2021 році подали 201 заяву про звільнення, а в рік початку повномасштабної війни Росії проти України - 951. Оскільки Німеччина скасувала обов'язкову військову службу в 2011 році, ці цифри стосуються солдатів, які вже служать в Бундесвері (збройних силах ФРН. - Ред.). Багато рапортів про відмову від служби з міркувань совісті вони обґрунтовували тим, що не очікували війни.

++14:24++

Суд у Франції звільнив під заставу в мільйон євро з-під варти українського бізнесмена Костянтина Жеваго, затриманого в Куршевелі за запитом України наприкінці грудня, повідомляє Associated press. На засіданні 5 січня слухання в його справі щодо екстрадиції в Україну перенесли на 19 січня.

++14:00++

Прем'єр Японії думає над візитом до України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели телефонну розмову. Як повідомив Зеленський у соціальних мережах, він подякував Японії за надання генераторів і трансформаторів та запросив країну взяти участь в реалізації так званої української "формули миру".

Кісіда ж повідомив журналістам, що розгляне запрошення відвідати Київ залежно від "різних обставин". Поки що, за його словами, нічого не вирішено, передає агентство Reuters.

Наступного тижня Кісіда відвідає більшість країн-членів Великої сімки перед тим, як Японія прийме щорічний саміт G7 у травні в Хіросімі, де Україна, як очікується, буде однією з головних тем для обговорення. До складу G7, крім Японії, входять США, Канада, Німеччина, Великобританія, Франція та Італія.

++13:38++

США навчили 3,1 тисячі українських військових з квітня, повідомив представник Пентагону бригадний генерал військово-повітряних сил Патрік Райдер. За його оцінкою, загалом на Заході підготували 12 тисяч українських солдатів.

++13:15++

США дадуть Україні ракети Sea Sparrow, а ФРН - ще "Гепардів" - ЗМІ

США вперше включать у новий пакет військової допомоги Україні зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, повідомило американське видання Politico з посиланням на джерела.

За даними Politico, до нового пакета військової допомоги США Україні, крім бойових броньованих машин Bradley (на фото) вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow. Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Ці ракети, здатні перехоплювати літаки або крилаті ракети, можна запускати як з моря, так і з суші. Українські військові змогли налаштувати пускові установки "Бук" радянських часів під запуск Sea Sparrow.

Тим часом німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела в уряді повідомило про плани Берліна надати Києву додаткові самохідні артилерійські установки Gepard. Про це йдуть переговори з двома державами, які ще мають запаси "Гепардів" і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів. Наразі домовленості ще не досягнуті, але в Берліні висловлюють обережну впевненість, що в найближчі місяці в Україну можуть поставити більше таких зенітних танків на додачу до наданих в минулому році 30 одиниць.

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++12:48++

По всій Україні повітряна тривога

На всій території України оголошена повітряна тривога. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", на території Білорусі близько 12:40 злетів МіГ.

++12:28++

Ще один ешелон з російськими військовими та технікою прибув у Білорусь, повідомили в міністерстві оборони країни. Тим часом правитель Білорусі Олександр Лукашенко прибув на один із полігонів, де розміщена російська частина.

++12:07++

Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що "є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях".

"Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - написала вона у Telegram.

++11:40++

Російська армія обстріляла другу пожежну частину за два дні в Херсоні. Зафіксовано не менше чотирьох вибухів. Є загиблі та поранені. "І потім вони говорять про "припинення вогню". Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці, терористи та кровожери. Ось з ким ми воюємо", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:17++

Внаслідок обстрілів Росією території України 5 січня загинули троє цивільних: шестеро в Херсонській області, двоє - в Запорізькій, один - у Донецькій. 11 мирних громадян були поранені: четверо у Херсонській області, по троє - в Запорізькій та Донецькій, один - у Харківській. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні померла ще одна постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. "40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані. Це - третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року", - написав він у Telegram.

++11:02++

Абсолютна більшість українців не вірить у можливість поступок влади Росії

Абсолютна більшість українців - 84 відсотки - переконані, що влада України не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з Росією, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), але при цьому порівняно з вереснем ця кількість зменшилась на три відсотки.

Водночас на три відсотки зросло число тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку та очікує завершення війни на прийнятних для України умовах. Лише 15 відсотків опитаних вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, аби вона вела перемовини з РФ.

Опитування провели 4-27 грудня методом телефонних інтерв'ю серед 2005 повнолітніх респондентів на територіях, які контролювалися українською владою до повномасштабного вторгнення РФ. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищувала 2,4 відсотка, втім за умов війни додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

++10:41++

СБУ виявила в закладах УПЦ агітки заборонених партій та колишні склади окупантів

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) в чотирьох областях, виявивши в них прокремлівську літературу, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій, російську символіку та колишні склади окупантів.

Так, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявили колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ. "Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв'язку з представниками ФСБ. Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра", - йдеться в повідомленні.

У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявили пропагандистські матеріали громадського об'єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук. А в Дніпропетровській області запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії: при виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" та інших антиукраїнських матеріалів.

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++10:20++

Засновник "Вагнера" Пригожин хоче контролювати родовища Бахмута - США

У Білому домі вважають, що керівник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин прагне захопити Бахмут на Донеччині для контролю над родовищами солі та гіпсу. Є ознаки того, що "одержимістю" Росії та Пригожина Бахмутом керують фінансові мотиви, пише агентство Reuters із посиланням на представника адміністрації США.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

За даними США, проти України воюють 50 тисяч найманців "Вагнера". з яких 40 тисяч - завербовані ув'язнені в РФ. Чотири тисячі з них були вбиті на війні, зокрема більше тисячі - лише за період з кінця листопада до початку грудня в битвах за Бахмут. Ще 10 тисяч зазнали поранень в Україні, пише Reuters.

++09:54++

Через обстріли армією РФ території Херсонщини 5 січня загинули шестеро цивільних. "Серед загиблих - 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав", - написав голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у ранковому зведенні. Четверо мирних жителів дістали поранень різного ступеню тяжкості.

За добу росіяни обстріляли область 58 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон атакували 14 разів. Під вогнем опинилися житлові квартали міста. Снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки.

++09:30++

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства засуджених за "екстремістську діяльність".

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++09:09++

На Харківщині 5 січня був поранений цивільний. 75-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок російських обстрілів у Куп'янську була пошкоджена будівля цивільної промисловості, а в Дворічній частково зруйнований ліцей, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:40++

Минулої доби внаслідок російських обстрілів загинув цивільний у Бахмуті. Ще троє людей на Донеччині дістали поранень, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Напередодні Кириленко повідомив, що внаслідок запеклих боїв Бахмут зруйнований на 60 відсотків. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки південних околиць міста, на яких видно руйнування в порівнянні з літом 2022 року.

++08:18++

Більшість німців вважають обсяг наданої Україні зброї достатнім

Нинішній обсяг поставок зброї Україні вважають достатнім 41 відсоток німців. Водночас за минулі місяці в Німеччині зросла частка тих, хто дотримується протилежної думки - 25 відсотків зараз порівняно з 21 у червні. Кількість прихильників скорочення таких поставок, навпаки, скоротилася - на чотири відсотки до 26. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD і газети Die Welt.

Вчора Німеччина пообіцяла приєднатися до США і також надати Україні додаткову батарею системи протиповітряної оборони Patriot (на фото). Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Війна в Україні залишається для німців головною з проблем, які слід розв'язувати уряду ФРН. Так, війну визнали найважливішою на поточний момент політичною проблемою 24 відсотки опитаних. Водночас це на 13 відсотків менше, ніж під час останнього аналогічного дослідження, проведеного в червні 2022 року.

Зусилля німецького уряду задля допомоги в припиненні війни більше половини респондентів (52 відсотки) вважає недостатніми. Водночас кількість тих, хто вважає їх достатніми зросла з 31 до 34 відсотків. "Навіть надмірними" такі зусилля видаються чотирьом відсоткам опитаних.

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++07:54++

Росія завдала 5 січня 17 авіаційних ударів і здійснила 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі й по цивільній інфраструктурі.

Як повідомляє в ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), основні зусилля армія РФ зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю. Російські солдати ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Також вони намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках, але як стверджують в генштабі, - безуспішно.

ЗСУ за минулу добу відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка та Площанка Луганської області, Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар'їнка та Побєда - Донецької.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також військові збили російський літак Су-25 і гелікоптер Мі-8. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження сил і техніки РФ.

++07:35++

ISW: Заява Путіна про "різдвяне" перемир'я - інформаційна операція

Заява президента РФ Володимира Путіна про те, що російські війська забезпечать 36-годинне перемир'я в Україні з 6 на 7 січня у зв'язку зі святкуванням православного Різдва є інформаційною операцією, яка має на меті завдати шкоди репутації України, вважають в американському Інституті вивчення війни.

Президент Росії Володимир Путін Фото: Aleksey Babushkin/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Путін не може очікувати, що Україна виконає умови цього раптово оголошеного перемир'я, і закликав до припинення вогню, щоб виставити Україну незговірливою та такою, що не бажає робити кроки назустріч переговорам, пишуть аналітики інституту в щоденному звіті.

Вони зауважують, що припинення вогню потребує часу на організацію та реалізацію, а оголошення про перемир'я за 24 години до набуття чинності свідчить про те, що його зробили з наміром виставити Збройні сили України як такі, що прагнуть воювати за будь-яку ціну. Тим часом обґрунтування Путіним припинення вогню релігійними підставами підсилює російську інформаційну операцію, яка представляє Україну як таку, що придушує релігійні групи, а Путіна позиціонує як справжнього захисника християнської віри, додають експерти.

Крім того, вони зазначають, що оголошенням про припинення вогню Путін міг прагнути забезпечити 36-годинну паузу для своїх військ, щоби дати їм можливість відновити сили та переорієнтуватися для поновлення наступальних операцій на критично важливих ділянках фронту.

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++07:19++

ЄС: Російське "різдвяне" припинення вогню - лицемірство

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав оголошення Росії про одностороннє припинення вогню на православне Різдво "таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні анексії та супутні референдуми".

"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки", - написав Мішель у мікроблозі Twitter.

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