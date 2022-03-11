Зеленський готовий до переговорів з Путіним

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за неділю, 20 березня, з 00.00 до 14.00 >>>

DW продовжує стежити за головними подіями неділі на цій сторінці з 14.00 (час київський), слідкуйте за оновленнями.

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Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що застосування Росією у війні проти України гіперзвукових ракет "Кинжал" суттєво вплине на баланс сил. На його думку, президент РФ Путін намагався завдяки використанню такого озброєння надати імпульсу наступу російських військ в Україні, але цього не відбулося. Остін висловив свою повагу українським захисникам за їхню мужність у боротьбі проти російських окупантів.

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Станом на 17:00 у Росії під час недільних демонстрацій проти війни в Україні у 38 містах затримали щонайменше 937 осіб, повідомляє правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо". Зазначається, що найбільше затриманих у Москві - 467 осіб. Також протести проходять, зокрема, у Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді та Владивостоці. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, за даними "ОВД-Инфо", на антивоєнних акціях протесту в РФ відбулося понад 15 тисяч затримань. Проти учасників антивоєнних мітингів та опозиційних активістів розпочато кримінальне переслідування - щонайменше 37 справ проти 43 осіб, зазначають правозахисники.

Зеленський: Я готовий до переговорів з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський знову підтвердив свою готовність до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. "Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я гадаю, що без переговорів ми не зможемо покласти край цій війні. Я гадаю, що ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість переговорів, можливість поговорити з Путіним. Але якщо ці спроби не увінчаються успіхом, це означатиме, що це третя світова війна", - заявив Зеленський в інтерв'ю CNN. При цьому він наголосив, що Україна за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю.

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Київська область облаштовує новий оборонний рубіж на підступах до Києва, заявив голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Олександр Павлюк. "Ми будуємо новий оборонний рубіж на підступах до Києва, всі райони підключились. Вже ці межі займає територіальна оборона та добровольчі загони самооборони. Я думаю, це буде досить потужна допомога нашим Збройним силам, які перебувають на передньому рубежі оборони", - наводить слова голови КОДА агенція "Українськi новини". За словами Павлюка, минулої доби російські військові продовжили спроби перейти в оборону, зміцнити позиції та поповнити запаси людей, але цьому максимально перешкоджає українська армія.

Водночас "противник продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів", додав чиновник. "Минулої доби було 20 обстрілів, триває руйнація житлових масивів у Ворзелі та Бучі", - зазначив Павлюк. При цьому, за його словами, нині 499 населених пунктів області залишаються без електроенергії.

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У Берліні біля Бранденбурзьких воріт у неділю відбувся антивоєнний концерт, який відвідало близько 20 тисяч осіб. Глядачі тримали у руках прапори України та плакати із гаслами, що засуджують російське вторгнення. До учасників акції з великого екрану звернулася, зокрема, українська співачка Джамала, яка наголосила, що "музика є мирною силою". "Я думаю, що якщо усі музиканти об'єднаються, це буде найсильнішою мирною армією у світі", - сказала вона, цитує Reuters.

Антивоєнний концерт у Берліні

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Україна отримала від Німеччини 500 ракет типу "Стріла", які призначені для ураження аеродинамічних цілей, повідомляє у неділю агенція новин dpa з посиланням на власні джерела в українському уряді. За даними агенції, ракети було передано 17 березня. Про передачу ракет типу "Стріла" Німеччиною Україні повідомляло також раніше видання Welt am Sonntag.

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На пункті пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти продовжують блокувати рух вантажного транспорту, що рухається з ЄС на білоруську територію. Як повідомляє агенція dpa, черга з вантажівок розтягнулася на 40 кілометрів, а час очікування проходження кордону складає понад 32 години.

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85 євреїв, що проживають в Україні, зокрема лікар і телеведучий Євген Комаровський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс і телеведучий Савік Шустер, звернулися до кнесету Ізраїлю з проханням спростити процедуру прийому біженців з їхньої країни. Текст їхнього листа опублікувало онлайн-видання "РБК-Україна". Автори вказали, що у них "викликає подив" рішення МВС Ізраїлю про запровадження процедур, що ускладнюють в'їзд до країни. "Упевнені, що в ситуації війни закривати двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження – вкрай негуманно. Подібна ситуація суттєво підриває міжнародний авторитет Держави Ізраїль", – йдеться у листі.

++16.29++

Російські окупанти відпустили взятого ними 12 березня в полон журналіста з Каховки Олега Батурина, повідомила його сестра Ольга Перепелиця у Facebook. "Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе роздавлять. Тебе вб'ють", - розповів журналіст після звільнення.

Воєнний стан подовжено до 25 квітня

++16.20++

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану в країні, повідомляє у неділю пресслужба Верховної Ради. 15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 26 березня ще на 30 діб - до 25 квітня.

++16.18++

Серед російських військових зростає кількість відмов від подальшої участі у війні проти України, повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. "Усвідомлюючи своє майбутнє, "освободители" також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати "відказників" від решти особового складу", - йдеться у повідомленні ГУР на сторінці Facebook. Крім того, за даними розвідки, російських солдат залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів. Водночас на "території країни-агресора після звернення родичів "відказників" у військові частини їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму, зазначили в ГУР.

++16.01++

Україні не загрожує дефолт, запевнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з провідними інвестиційними компаніями світу. "Україна зараз переживає скрутні часи, але ми ніколи не здамося і обов'язково відбудуємо нашу країну", - цитує Єрмака агенція "Українські новини".

++15.57++

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини у неділю повідомили оновлені дані щодо жертв серед цивільного населення в Україні з початку повномасштабного російського воєнного вторгнення. Станом на 20 березня, починаючи з 24 лютого, в Україні загинуло 902 цивільних, ще 1459 осіб отримали поранення. Реальна кількість загиблих та поранених є, ймовірно, набагато вищою, зазначають в УВКПЛ. Зазначається, що загибель більшості з цивільних стала результатом застосування вибухових речовин, зокрема обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та повітряних ударів.

++15.48++

Франція заморозила 22 мільярди євро Центрального банку Росії, повідомив у неділю французький міністр економіки Бруно Ле Мер. "Заморожено понад 22 мільярди євро активів ЦБ РФ", - наводить слова міністра агенція "Інтерфакс". За словами Ле Мера, такі санкції завдадуть шкоди Росії, як державі, а також її керівництву. Крім того, "заморожено 150 мільйонів євро на приватних рахунках та нерухомість на 539 мільйонів євро", зазначив міністр економіки Франції.

ОПУ: Фронт завмер

++15.32++

Ракетних ударів РФ по українських містах з боку російських загарбників практично немає, а фронт завмер, заявив на брифінгу у неділю радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. "Ведуться тактичні дії, тому що і у російської, і в української сторони не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії і зосереджують резерви, завдають одна по одній ударів. Але ми завдаємо ударів краще", - цитує його слова "Інтерфакс".

Арестович зазначив, що російське керівництво "призупинило намагання продавити Україну силою і тим самим збільшити кількість своїх (російських - Ред.) убитих військовослужбовців". Водночас, за словами Арестовича, у ФСБ розпочалася фаза репресій щодо своїх силовиків. "Вони не змогли виконати основних завдань щодо України, і розпочалася фаза репресій. ФСБ почала шукати винних, зокрема в Росгвардії, сотні перевіряють, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру та боягузтві. Під удар потрапляють навіть генерали та вище керівництво збройних сил РФ", - повідомив він.

++15.28++

Папа Римський Франциск засудив війну Росію проти України, назвавши її "жорстокою та святотатською нелюдяністю". Про це він сказав у неділю, звертаючись до людей на площі Святого Петра. Франциск закликав усіх учасників міжнародної спільноти працювати над припиненням війни.

Франциск під час недільної меси у Ватикані

++15.17++

Під час війни в Україні пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них повністю зруйновано, повідомили у суботу в міністерстві освіти і науки України.

++14:50++

Десять мільйонів людей в України стали біженцями через війну, яку веде Росія проти України. Вони стали або внутрішньо переміщеними особами, або втекли за кордон. Про це повідомив у неділю голова Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

++14:40++

В Енергодарі російські військові викрали першого заступника міського голови, заявив мер міста Дмитро Орлов у Telegram. Він закликав мешканців бути обережними, не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів та нікому не повідомляти про своє місце перебування. Також мер закликав жителів міста виходити на мітинг до будівлі міськради, аби висловити свій протест проти викрадення громадян України.

++14:20++

Петицію щодо притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за дії російських збройних сил в Україні в рамках трибуналу, подібного до Нюрнберзького процесу, до полудня 20 березня підписали більше мільйона людей. Серед тих, хто підтримав цю ініціативу, як повідомляє BBC, - колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор.

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