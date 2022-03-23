Зеленський: Французькі компанії мають припинити бути спонсорами війни 

У середу, 23 березня, президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Франції. Він закликав французький бізнес покинути Російську Федерацію і не спонсорувати таким чином, у тому числі російську армію.

"Французькі компанії мають піти з російського ринку. Renault, Auchan, Leroy Merlin та інші. Вони повинні перестати бути спонсорами для військової машини, спонсорами вбивств дітей та жінок, спонсорами зґвалтувань, пограбунків, мародерства з боку російської армії. Всі компанії мають запам'ятати раз і назавжди, що цінності вартують більше, ніж прибуток на крові", - наголосив Зеленський.

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Свобода, рівність, братерство

Зеленський закликав Париж допомогти Україні добитися миру. Українці бачать, що Франція пам'ятає, що таке свобода, рівність, братерство (лозунг французької революції 1789 року - Ред.), наголосив він. "Тому ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир, щоб закінчила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братерства. Проти всього, що зробило Європу єдиною".

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Вступ України до ЄС

Зеленський також висловив сподівання, що під час нинішнього головування Франції у Раді Європейського Союзу буде "ухвалене давно дозріле історичне рішення про повноправне членство України в ЄС". Заявку на членство України в Євросоюзі Зеленський підписав на четвертий день війни - 28 лютого.

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