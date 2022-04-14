Зеленський: Донбас для Росії - головна мішень

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 14 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями першої половини п'ятниці, 15 квітня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що 50 днів із дня російського вторгнення стали досягненням українців. "Україну захищають наші люди, весь наш народ, який зупинив просування нескінченних колон російської техніки, ті, хто стримує постійні атаки на Донбасі, ті, хто героїчно обороняє Маріуполь, допомагаючи цією обороною вистояти всій нашій державі", - сказав він у відеозверненні в ніч на п'ятницю. "Ті, хто вигнав ворога з півночі, ті, хто показав, що російська авіація беззахисна, ті, хто показав, що російські кораблі можуть піти хіба що на дно. Ті, хто допомагає армії та суспільству знайти те, що може бути необхідно. Ті, хто рятує, лікує, навчає. Ті, хто забезпечує нас стабільним зв'язком. Ті, хто підтримує фінансову стабільність. Хто зберіг бізнес і продовжує працювати. Хто допомагає переселенцям, розпочав посівну, розповсюджує коректну інформацію і дає необхідні емоції", - сказав Зеленський. "50 днів нашої оборони - це досягнення українців. Кожного, хто 24 лютого прийняв для себе основне рішення у житті - боротися", - наголосив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину та Угорщину у блокуванні зусиль щодо запровадження ембарго на закупівлю енергоносіїв у Росії. Якщо заборона на поставки запроваджено не буде, Росія цього року може отримати більше 320 мільярдів доларів. "Деякі з наших друзів та партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу та грошей, – заявив Зеленський в інтерв'ю BBC. – Це питання виживання".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Донецька та Луганська області є для Росії головною мішенню. "За 50 днів вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії - це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити насамперед. Саме Луганську та Донецьку області руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося лише каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на п'ятницю.

За словами президента, мешканців цих областей Росія примусово забирає до своєї армії та кидає їх у найстрашніші бої. "Буквально в лоб нашій обороні. Вони знищують міста та села Донбасу. Палять все те, що витримало вісім років тієї війни", - додав він.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас буде надзвичайно складною. "Вони максимально зосереджують там свої війська. Стягують війська з півночі, які були у напрямку Києва та Чернігова. Також туди їдуть війська з багатьох місць РФ та світу. Для того, щоб битися за Донбас, щоб взяти в коло наше угруповання розміром 44 тисяч військових, для того, щоб забрати весь Донбас собі", - сказав Зеленський в інтерв'ю ВВС, оприлюдненому в четвер. Водночас він наголосив, що росіяни "не просто забирають території, вони все на них руйнують, ґвалтують людей, мародерствують. Вони просто знищують нашу націю".

Водночас Зеленський зазначив, що користуватиметься всіма можливостями, зокрема для переговорів. "Чи є багато варіантів у президента країни, в якій війна, закінчити її? Битися до останнього українця, як хочуть у деяких країнах? Чи зробити все можливе, щоб не втрачати сотні тисяч чи навіть мільйони людей? Зупинити третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилося якнайшвидше. Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100 відсотків", - пояснив він, додавши, що "діалог - це один із варіантів, і всі війни так закінчувалися, принаймні більшість із них".

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Внаслідок роботи гуманітарних коридорів 14 квітня з районів бойових дій евакуйовано 2557 осіб, повідомила в Telegram віцепрем'єрка України Ірина Верещук. З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя виїхали 2332 особи. З міст Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 225 людей. Режим тиші забезпечено не було, додала Верещук.

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