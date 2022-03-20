Зеленський домовився з Джонсоном про "конкретну підтримку" України на самітах

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 20 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 21 березня (час київський)

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У Маріуполі на заклик Росії відповіли лаконічно. Відповідний допис пошиорив на своїй сторінці у Facebook радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Влада РФ заявила, що українська сторона має скласти зброю в Маріуполі. Місто взято в кільце російськими військами і зазнає масованого і невибіркового обстрілу російської артилерії та авіації. На відповідь від України письмової відповіді на вимоги РФ чекають до 5 ранку понеділка. І ніби, як українські військові "залишгать місто", до нього увійдуть нібито "гуманітарні колони" на чолі з формуваннями так званої "ДНР" та підрозділами збройних сил Росії - для організації "гуманітарних коридорів".

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Український президент Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном про конкретну підтримку України на самітах наступного тижня - Великої сімки та НАТО. "Борис Джонсон - справжній друг України. Не вагається і не шукає відмовок", - наголосив Зеленський у відеозверненні. Український президент також нагадав про свій відеовиступ перед ізраїльським Кнесетом, чим спростував тезу, поширювану в РФ, ніби в Україні засіли "самі нацисти".

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Завдання російської армії щодо розгрому угруповань збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Про це повідомляє українське міноборони у Facebook. "Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - констатується у дописі.

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Поліція у ФРН попереджає про поширення фейкового відео, що нібито у Північному Рейні-Вестфалії українці забили до смерті 16-річного юнака. Як пише поліція Бонна у Twitter, фейкове віде викладене умисно з наміром розпалювання ворожнечі - поліція почала розслідування. "Просимо вас не поширювати це відео", - закликала поліція. У цьому ролику про ніби випадок тяжкого насильства зі слів іншої особи розповідає якась жінка. Водночас місцева поліція не отримувала інформацію про такий чи подібні злочини.