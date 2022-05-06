Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні 6 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 7 травня (час київський).
++00.01++
Україна працює над дипломатичними варіантами порятунку військових, які залишаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області, запевнив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 72-го дня війни.
"Залучені впливові посередники, впливові держави", - наголосив він.
Дивіться також: Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" (фотогалерея)
Оскільки Росія продовжує обстріли, ракетні та авіаційні удари, Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, коли наближається "сакральна" для росіян дата - 9 травня. "Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. Прошу чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - сказав він.
Читайте також: Росія може офіційно оголосити війну проти України 9 травня - Держдеп США