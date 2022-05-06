Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні 6 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 7 травня (час київський).

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Україна працює над дипломатичними варіантами порятунку військових, які залишаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області, запевнив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 72-го дня війни.

"Залучені впливові посередники, впливові держави", - наголосив він.

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Оскільки Росія продовжує обстріли, ракетні та авіаційні удари, Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, коли наближається "сакральна" для росіян дата - 9 травня. "Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. Прошу чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - сказав він.

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