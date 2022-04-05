Зеленський: Для західних лідерів настав принциповий момент

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за 5 квітня.

DW стежить за подіями середи, 6 квітня (час київський)

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Олександр Лукашенко заявив про відмову Мінська розраховуватися з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо кредитів на заморожені проєкти у ЖКГ. На його думку, оплату за кредитами можна буде продовжити після поновлення перерахування коштів за укладеними ЄБРР договорами. 4 квітня ЄБРР закрив доступ Росії та Білорусі до своїх фінансів та технічної підтримки. "

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Від початку війни в Україні загинули 1480 мирних жителів, 2195 дістали поранень, повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини. Наголошується, що йдеться лише про підтверджені випадки, фактичне число може бути значно більшим.

Серед 1480 убитих - 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина та 815 дорослих, стать яких поки що не з'ясована. Серед поранених 2195 мирних жителів - 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей та 1565 дорослих, стать яких поки що не з'ясовано.

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Володимир Зеленський заявив у відеозверненні про підготовку нового пакета потужних санкцій проти Росії "за все те, що вона наробила проти наших людей". "Зараз - принциповий момент, передусім для західних лідерів. (...) Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки ще зможуть функціонувати, як зазвичай... Якщо після цього транзит товарів у Росію буде продовжуватися, як зазвичай... Якщо після цього країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, як зазвичай... То політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу всім зараз відчути, що момент справді принциповий", - наголосив український презитдент.

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Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Про це повідомляє посольство Естонії в Україні у Facebook. Зазначається, що естонські підприємці у співпраці з держустановами та збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

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За 4 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3846 осіб, повідомила віцепрем'єрка України Ірина Верещук. Так, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалася у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш була змушена повернутися, проте на зворотному шляху на цих автобусах було евакуйовано маріупольців та місцевих жителів з міста Бердянськ, зазначила Верещук. Крім того, із Луганської області вдалося вивезти 1080 людей.

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