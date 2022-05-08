Зеленський: Деякі країни намагаються купити у РФ крадене українське зерно

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій 7 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 8 травня (час київський).

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Якщо Росія офіційно оголосить війну Україні 9 травня, як попереджують західні розвідки, для України це нічого не змінить, сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News український президент Володимир Зеленський. "Для нас війна вже йде вісім років, повномасштабна війна - більше 70 днів", - пояснив він.

Зеленський також заявив, що є країни, які за спиною України, намагаються укласти договори з Росією, щоби закупити зерно, вкрадене російськими військами на українській території. Він не став називати назви цих держав: "Не зараз. Але ми знаємо їх. Якщо вони це зроблять, ми обов'язково розкажемо".

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Російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти Німеччини, зокрема на портали канцлера, міністерства оборони, збройних сил, поліції. Відповідальність за атаки взяли на себе хакери російського об'єднання Killnet. Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, це були акції протесту проти постачання озброєння Україні. Федеральне управління інформаційної безпеки Німеччини зазначило, що з технологічної точки зору подібні атаки - не дуже витончені і можуть бути легко відбиті за допомогою стандартних технологій.

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Оперативне командування "Південь" стверджує, що протягом 7 травня війська РФ випустили по Миколаївській області чотири крилаті ракети, по Одеській - 10. На Миколаївщині є постраждалі, на Одещині немає.

Тим часом українські сили оборони в районі Станіслава Херсонської області знищили російський склад боєприпасів, а біля острова Зміїний - російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один "Раптор" суттєво ушкодили. "46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога. Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 86 рашистів та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

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У Бучі на Київщині місцевий мешканець знайшов у своєму будинку, що був окупований російськими військовими, колбу, яка, як виявилось, була вкрадена солдатами РФ із Чорнобильської атомної електростанції. "Радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму. Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів", - повідомила національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я перенести регіональний офіс із Москви до Києва. Про це він повідомив у Telegram після зустрічі 7 травня з генеральним директором ВООЗ Тедросом Гебреєсусом. "Державі-терористу не місце у міжнародних організаціях. Звернувся із закликом припинити членство Росії у виконавчому комітеті ВООЗ", - написав голова українського уряду.

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Представники окупаційних адміністрацій у військовій формі збройних сил РФ здійснюють в Херсонській області об'їзд об'єктів промисловості, передусім виробників харчової продукції, та примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу за російськими правилами. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. В разі відмови або припинення роботи погрожують конфіскацією бізнесу та заміною керівництва й персоналу лояльними людьми, йдеться в повідомленні.

Тим часом у Чорнобаївці на Херсонщині після захоплення російськими військовими місцевої ради працівникам представили нове "керівництво". Як повідомляє агентство "Інтерфакс", робітники відмовились від співпраці з окупантами.

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Уряд України спрямував 7 травня ще 359 мільйонів гривень на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння й військової техніки для потреб Збройних сил.

Як повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, ще майже 45 мільйонів гривень уряд виділив міністерству юстиції для утримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права.

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Кабінет міністрів України на засіданні 7 травня передбачив можливість проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій. Як повідомляється на сайті уряду, це дасть змогу підвищити ефективність заходів із ліквідації наслідків збройної агресії РФ на території України.

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Окрім насильницької смерті мера Токмака Запорізької області Ігоря Котелевського, 7 травня також стало відомо про вбивство російськими військовими після катувань громадського активіста Сергія Семенека.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, окупанти також активно готуються до проведення 9 травня "урочистих заходів" на захоплених територіях. "В Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів", - йдеться в повідомленні ОВА.

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У центрі Києва біля знесеного в 2013 році пам'ятника ініціатору створення СРСР Володимиру Леніну з'явилася нова скульптура. "Zaстрелись. Такий натяк посилають кияни Путіну через інсталяцію, яку встановили у центрі столиці України", - пише Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Мер Києва Віталій Кличко поки не рекомендує киянам, які покинули місто, поспішати повертатися. "Метою агресора була і залишається столиця", - сказав він в інтерв'ю "Радіо НВ" і додав, що міська влада поки не може гарантувати безпеку громадян. Водночас Кличко заявив: "Після 8-9 травня можна потроху буде повертатися до столиці".

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Україна отримала чергову партію гуманітарної допомоги від Індії 7 травня, а від початку війни країна передала українським лікарням 187 тонн ліків, антибіотиків, фізрозчинів, моніторів пацієнта, витратних матеріалів. Міністерство охорони здоров'я України просить уряд Індії посилити підтримку, зокрема, припинити співпрацю з російським фармацевтичним ринком.

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На Сумщині скасували будь-які заходи 8 травня через підвищену небезпеку. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликав місцевих жителів не покидати домівки без потреби та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Німеччина оголосила про виділення Україні додаткових 63 мільйонів євро гуманітарної допомоги. "Ми збільшили програму негайної допомоги Україні зі 122 до 185 мільйонів євро. Їх використають для відновлення водопостачання та відбудови зруйнованих квартир, шкіл і дитсадків", - сказала німецькому виданню Bild am Sonntag міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze).

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Лондон вирішив подвоїти військову допомогу Україні

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Великобританія вирішила надати Україні військову допомогу на ще 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон із презиеднтом України Володимиром Зеленським у Києві

Як повідомляє агенція Reuters, таку обіцянку британський уряд дав напередодні відеозустрічі лідерів Великої сімки з президентом України Володимиром Зеленським.

Таким чином, Лондон майже подвоїть попередні витрати на оборонну допомогу Україні. Загальна сума військових витрат Великобританії стане найвищою з часів воєн в Іраку та Афганістану.

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За 7 травня Росія випустила по цілях на території України близько 10 крилатих ракет, імовірно типу Х-101, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). "Рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону", - йдеться у повідомленні. Протиповітряна оборона України знищила дві російські ракети.

Як стверджує командування Повітряних сил, за добу ЗСУ вразили 14 повітряних цілей РФ: указані дві крилаті ракеті, один російський вертоліт Мі-28Н, дев'ять безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" і два безпілотники "Форпост".

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В Офісі президента України (ОПУ) очікують провокацій від РФ 8-9 травня.

"Вони візьмуть ракети і будуть знову стріляти по наших містах, це зрозуміло. Але вони це роблять кожен день. Я не очікую чогось такого нетрадиційного, яке може створити певні панічні настрої. Я очікую від росіян поведінку класичного росіянина - вдарити ножем в спину. У цьому випадку, це кинути ще одну зайву ракету на якесь мирне наше місто", - сказав в інтерв'ю "Радіо НВ" радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. Він закликав українців бути обережними в ці дні та уважно слухати повідомлення про повітряну тривогу.

Тим часом міжвідомчий координаційний штаб РФ заявив, що 8 травня, в День пам'яті та примирення, Україна нібито готує провокації з загибеллю мирних громадян у місцях скупчення людей в населених пунктах Волинської та Львівської областей, щоби звинуватити Росію.

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В Офісі президента України (ОПУ) кажуть, що український посол у Німеччині Андрій Мельник не ображав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), коли назвав його "ображеною ковбасою". "Мельник використовував саме фразеологізм, характеризуючи позицію: коли є велика біда, то не треба звертати увагу на маленькі умовності", - пояснив в інтерв'ю "Радіо НВ" радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. На його думку, це були емоційні слова в умовах, коли для України критично важлива швидка реакція на прохання про зброю для відсічі російським військам.

Щодо Німеччини, то її позицію Подоляк назвав "абсолютно проукраїнською". "Коли вони побачили, що створив в Україні Путін, з погляду війни, її обсягів, воєнних злочинів, які вже документально підтверджені, то, безумовно, у Німеччині ламаються багаторічні відносини з РФ. Їм треба перебудувати себе. Це дуже складно. Вони сьогодні займають іншу позицію - є флагманом у Європі у підтримці України, попри те, що є внутрішні конфлікти, ще якісь недопрацювання", - сказав він.

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Ввечері 7 травня у Миколаєві чули вибухи. Як повідомило згодом Повітряне командування "Південь", в області збили російську крилату ракету, яку РФ випустила зі стратегічного бомбардувальника.

"Загроза ракетних ударів з території Росії, Чорного моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою", - наголошується в повідомленні.

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Упродовж 7 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі дев'ять атак російської армії, знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та шість автомобілів, як стверджує штаб ООС.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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Протягом 7 травня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних, дев'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Луганщині, крім жертв унаслідок авіаудару по школі, двоє дітей загинули в Привіллі через обстріл росіянами "Градом" житлового сектора, ще одна жінка та двоє дітей важко поранені, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

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Міжнародний комітет Червоного Хреста досі веде переговори з російською стороною щодо доступу до українців, яких насильно вивезли до РФ, і тому має "недостатню інформацію" щодо їхньої долі, повідомив директор управління з оперативної діяльності МКЧХ Домінік Штілгарт в інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung.

Росія стверджує про переміщення з України від початку війни майже 1,2 мільйона українців, із яких більше 200 тисяч - діти.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Росія перекидає війська з Сирії в Україну. "Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в Україні", - написав він у Twitter, посилаючись на ізраїльські ЗМІ. "Все ж іде "за планом", так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник", - додав Подоляк.