Зеленський: 2610 населених пунктів України - під окупацією РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 3 липня (час київський).

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2610 населених пунктів України перебувають під окупацією РФ - Зеленський

2610 українських населених пунктів перебувають під російською окупацією, повідомив у відеозверненні за підсумком 129-го дня війни президент України Володимир Зеленський. "Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ. Іще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість із них потребує відбудови. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але, окрім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені, серед них є й складні, дуже небезпечні виробництва - це хімія, це металургія", - сказав він.

Зеленський додав, що звільнені громади Україна відновлює власними силами, але відбудову по всі країні можна реалізувати тільки залучивши міжнародних партнерів. За його словами, питанню відбудови України буде присвячена спеціальна конференція в Лугано у Швейцарії, яка стартує в понеділок, 4 липня. "Потрібні колосальні інвестиції: мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи. Насправді, це найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі та надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну. Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проєкт - а я впевнений, що це буде, - його відлік буде вестися, можливо, саме від цього заходу", - сказав він.