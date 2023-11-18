Зеленський звільнив заступника голови зовнішньої розвідки

Олександр Тарасовський пропрацював заступником голови СЗР менше двох років.

Президент України Володимир Зеленський звільнив 17 листопада заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Тарасовського.

Тарасовський працював на цій посаді з січня 2022 року. Причини його звільнення в указі Зеленського не вказуються.

Також Офіс президента не оприлюднював указів про призначення нового заступника голови СЗР чи переведення Тарасовського на іншу посаду. До розвідки він працював на різних посадах в Службі безпеки України і Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Нагадаємо, що 3 листопада Зеленський несподівано звільнив командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Віктора Хоренка. За словами Зеленського, Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання в складі Головного управління розвідки міністерства оборони України, чиїм спеціальним резервом він командував до призначення в ССО.

Читайте також: Хоренко: Важко, будучи вожаком, покидати свою зграю

Читайте також: Атаки на "Північні потоки" координував офіцер ССО Червінський - WP