  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Зеленський звільнив посла України в Польщі Зварича

Євгенія Наконечна
22 червня 2024 р.

Президент України звільнив очільника українського посольства в Польщі і перевів його у Чехію. Протягом двох років там не було очільника дипломатичного представництва.

https://p.dw.com/p/4hNmv
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: VESA MOILANEN/picture alliance/dpa/Lehtikuva

Президент України Володимир Зеленський призначив очільника посольства України в Чехії. Ним став Василь Зварич, який до цього очолював українське посольство у Варшаві. Про це йдеться в указах 366/2024 та 367/2024, опублікованих на сайт президента України у суботу, 22 червня. У Празі посла України не було з липня 2022 року, відколи був звільнений дипломат Євген Перебийніс.

Про причини звільнення і про призначення нового посла України у Польщі не повідомляється.

Зварич був призначений послом  у Польщу замість з Андрія Дещиці у лютому 2022 року. Тоді таку заміну назвали "плановою ротацією".

Новий посол в Іраку

Також Зеленський призначив нового посла України в Іраку. Ним став Іван Довганич, який до того був тимчасовим повіреним у справах України в Іраку.

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич отримав нову посаду постійного представника при Організації із заборони хімічної зброї.

Читайте також: Посол України назвав ганебним і образливим інцидент із зерном у Польщі

Посол Польщі про блокаду на кордоні, зброю і війну РФ з НАТО

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

У МЗС України (на фото) 20 липня прийняли копії вірчих грамот у нового німецького посла Мартіна Єґера.

Новий посол Німеччини в Україні вже прибув до Києва

Новий посол Німеччини в Україні вже прибув до Києва

Новопризначений посол ФРН у Києві Мартін Єґер змінює на посаді Анку Фельдгузен.
Політика20 липня 2023 р.
Катаріна Матернова

Нова посолка ЄС розпочала роботу в Україні

Нова посолка ЄС розпочала роботу в Україні

Нова очільниця Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова прибула до Києва. На посаді вона замінила Матті Маасікаса, який працював в Україні з 2019 року.
Політика20 вересня 2023 р.
www.president.gov.ua