Зеленський звільнив посла України в Польщі Зварича

Президент України звільнив очільника українського посольства в Польщі і перевів його у Чехію. Протягом двох років там не було очільника дипломатичного представництва.

Президент України Володимир Зеленський призначив очільника посольства України в Чехії. Ним став Василь Зварич, який до цього очолював українське посольство у Варшаві. Про це йдеться в указах 366/2024 та 367/2024, опублікованих на сайт президента України у суботу, 22 червня. У Празі посла України не було з липня 2022 року, відколи був звільнений дипломат Євген Перебийніс.

Про причини звільнення і про призначення нового посла України у Польщі не повідомляється.

Зварич був призначений послом у Польщу замість з Андрія Дещиці у лютому 2022 року. Тоді таку заміну назвали "плановою ротацією".

Новий посол в Іраку

Також Зеленський призначив нового посла України в Іраку. Ним став Іван Довганич, який до того був тимчасовим повіреним у справах України в Іраку.

Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич отримав нову посаду постійного представника при Організації із заборони хімічної зброї.

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