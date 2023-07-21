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Зеленський звільнив посла України у Великобританії Пристайка

Дар'я Нинько
31 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла країни у Великобританії Вадима Пристайка. Причини цього рішення не відомі, втім нещодавно Пристайко критикував Зеленського.

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Вадим Пристайко
Вадим ПристайкоФото: NurPhoto/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великобританії. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента України у п'ятницю, 21 липня.

В указі вказується, що Пристайко звільнений з двох посад: Надзвичайного і Повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом.

Наразі причини такого рішення не відомі. Втім, нещодавно Пристайко критикував одну з заяв Зеленського.

Йдеться про реакцію президента України на заяву міністра оборони Великобританії Бена Воллеса на саміті НАТО у Вільнюсі. Тоді Воллес заявив, що Київ завжди просить більшого від партнерів і мав би бути більш вдячним за надану допомогу. "Ми не Amazon", - додав Воллес.

У відповідь Зеленський сказав, що Україна завжди була вдячною, і попросив Воллеса написати як саме дякувати. "А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пристайко розкритикував заяву Зеленського

Ці реакцію Зеленського Пристайко назвав "нездоровою". Згодом у коментарі "Українській правді" він додав, що саркастичний коментар про Amazon отримав таку ж саркастичну відповідь Зеленського, але сарказм між дружніми країнами не потрібен. На думку посла у Британії, Росії не треба знати, що є якесь непорозуміння між Україною і партнерами

Згодом прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак став на бік Зеленського, а сам Воллес пояснив свої слова і запевнив Україну у підтримці.

Читайте також: "Невдячна Україна": В РНБО радять не перейматися критикою Воллеса

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