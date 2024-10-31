Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора України

Зеленський підписав указ про звільнення Костіна. Останній пішов у відставку на тлі скандалу з масовою інвалідністю прокурорів.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Відповідний указ №745/2024 від 31 жовтня оприлюднений на сайті Офісу президента.

Відставка Костіна

Андрій Костін, який був призначений генеральним прокурором України 27 липня 2022 року, заявив, що йде з займаної посади 22 жовтня. За його словами, до такого кроку його спонукали висновки під час проведеного раніше цього дня засідання ставки Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) "щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів".

Відправною точкою для цього став скандал із затриманням у Хмельницькому керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, у якої під час обшуків на початку жовтня знайшли мільйони доларів.

Згодом українське видання Цензор.НЕТ зробило публікацію, у якій поіменно назвали 49 посадовців керівництва Хмельницької обласної прокуратури, що мають інвалідність другої групи. В ході службової перевірки, яку ініціював Офіс генпрокурора, їхнє число зросло до 61. 50 з них оформили інвалідність після початку повномасштабного російського вторгнення.

Окрім того, уряд України затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням МСЕК, який передбачає ліквідацію комісій у їхньому нинішньому вигляді вже цього року.

Також буде створена група для перегляду рішень, ухвалених МСЕК, перевірки триватимуть протягом наступних трьох місяців.

Цьому рішенню уряду передували масштабні викриття підробних висновків МСЕК. Зокрема, в СБУ повідомили про понад чотири тисячі скасованих в ході перевірки висновків про інвалідність.

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