Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил (онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 26 лютого.

++23:00++

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаних сил Едуарда Москальова. Відповідний указ від 26 лютого опублікований на сайті президента.

Москальов працював на цій посаді з 15 березня 2022 року. Тоді він замінив на ній Олександра Павлюка, якого Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації.

++22:42++

За даними аналітичного проєкту "Беларускі Гаюн", російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50 був атакований на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі з двох дронів місцевими партизанами. Силовики нібито виявили сумку з пультами управління безпілотниками. Офіційно інформація про атаку не підтверджувалась.

За інформацією опозиційного об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol, організатори диверсії "успішно втекли і вже перебувають у безпеці за кордоном".

++22:23++

Іспанія планує скоро завершити ремонт танків Leopard, які передадуть Україні, повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia. Вона також нагадала, що підготовка українських екіпажів уже триває.

Днями Іспанія пообіцяла надати Україні до 10 одиниць Leopard 2.

++21:56++

Ввечері армія РФ обстріляла з артилерії селище Дніпровське на Херсонщині. Один зі снарядів влучив у подвір'я місцевих жителів, унаслідок чого був поранений 55-річний чоловік, повідомили в обласній військовій адміністрації.

++21:28++

Президент США Джо Байден погодився надати Україні основні бойові танки Abrams тільки через тиск Німеччини, заявили в Білому домі. "Спочатку він вирішив їх не відправляти, оскільки його військові сказали, що вони не є необхідними на полі бою", - розповів радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу ABC. Однак, за його словами, німецьке керівництво заявило Байдену, що не готове передавати свої танки Leopard Україні, якщо США не поставлять Abrams. Тому Байден погодився зробити це "у довгостроковій перспективі", хоч "Абрамси" - не те, що потрібно українській армії зараз, додав Салліван.

На запитання щодо ймовірності постачання американських танків в Україну до кінця цього року Салліван відповів так: "Леопарди" відправляються зараз, і це приклад того, як Байден згуртовує навколо себе глобальний альянс, щоб Україна отримала те, що їй необхідно".

США пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Видання The Washington Post одразу писало, що вони зможуть бути доставлені лише наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

++21:00++

Державний департамент США у День спротиву російській окупації Криму випустив заяву, в якій сказано: "Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією. Крим - це Україна".

Водночас радник з національної безпеки США при Білому домі Джейк Салліван сьогодні не став відповідати прямо, чи підтримає адміністрація президента США Джо Байдена Україну, якщо вона вирішить повертати Крим. "Що в кінцевому підсумку станеться з Кримом в контексті цієї війни і врегулювання цієї війни - це те, що українці мають визначити за підтримки Сполучених Штатів. Але я просто не збираюся вдаватися в гіпотетичні питання. Тому що те, з чим ми стикаємося сьогодні - це контрнаступ на сході, на півдні, і ми повинні дати їм інструменти для боротьби. І ми це робимо", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він також повторив заяву Байдена, що США виключають можливість надання Україні винищувачів F-16 "поки що". Чи надасть Вашингтон бойові літаки в майбутньому, Салліван не уточнив.

++20:23++

Китай поки не пішов на надання летальної допомоги Росії, але не зняв цю можливість зі столу переговорів, заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалів СNN і ABC.

Американські офіційні особи в приватному порядку попереджали своїх китайських колег, що такий крок матиме серйозні наслідки, додав він, але не став деталізувати ці дискусії.

"Пекіну доведеться ухвалювати власні рішення про те, як діяти далі, чи надавати військову допомогу, але якщо він піде цим шляхом, це буде коштувати Китаю реальних витрат", - сказав Салліван.

++19:54++

Україна запровадила нові санкції проти росіян у трьох сферах

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими вводяться в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти росіян, причетних до викрадення українських дітей; проти представників російського спорту, які "намагаються поставити спорт на службу агресії"; і проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у РФ для війни проти України. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Конкретних прізвищ він не назвав. На сайті президента укази поки не опубліковані.

++19:30++

Вибухи на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі: Пошкоджений російський літак

На території білоруського військового аеродрому "Мачулищі" сталися два вибухи. За даними аналітичного проєкту "Беларускі Гаюн", метою атаки був російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який "міг отримати деякі пошкодження".

Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50У Фото: picture alliance/dpa/A. Denisov

"Зокрема, може йтися про пошкодження борту шляхом скидання з висоти невстановленого предмета", - пишуть аналітики.

Об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol також пише, що був підірваний А-50 - під час роботи біля нього снігоприбиральної техніки. Постраждали нібито передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. "Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить", - йдеться у повідомленні та припускається, що це - робота білоруських партизанів.

++19:02++

За сьогодні війська РФ завдали 11 авіаційних ударів і здійснили 17 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, є пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, жертви серед мирного населення.

Українська авіація натомість завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

++18:37++

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур голосив у Києві нову партію військової допомоги, до якої увійде польовий мобільний шпиталь Role 2. Про це повідомили в міністерстві оборони України після зустрічі Певкура з українським міністром Олексієм Резніковим.

У свою чергу естонський мовник ERR пише, що до нового пакета допомоги увійде зброя та обладнання для Сил спеціальних операцій: безпілотники, штурмові гвинтівки, тепловізори, генератори, зарядні пристрої та одяг.

++18:06++

У рамках першого з 1993 року візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії до України були підписані два договори щодо допомоги на 400 мільйонів доларів. Зокрема, Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів і нафтопродукти на 300 мільйонів, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++17:38++

Крім міністра оборони Естонії в Україні з візитом перебуває також міністр закордонних справ Саудівської Аравії. "Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

++17:17++

До України з візитом прибув міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Це вже не перший візит нашого великого друга до Києва. Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1 відсоток ВВП. Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі та лікування наших воїнів - це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії та їхньої підтримки", - написав український міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

++16:59++

Президент Чехії: Треба розглядати членство України в НАТО одразу після війни

Колишній глава військового комітету Північноатлантичного альянсу (НАТО) Петр Павел, який нещодавно переміг на виборах президента Чехії, вважає, що Україні потрібно надати членство в НАТО відразу після війни.

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО - за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни", - сказав він в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, Україна та НАТО мають повну сумісність щодо цінностей та довгострокових стратегічних інтересів, а також Київ виконав "домашнє завдання" щодо технічної сумісності. Єдина перешкода для членства України в НАТО - відсутність конфлікту чи територіальної суперечки: "З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї".

Читайте також: Молдова не планує вступати до НАТО - спікер парламенту

++16:29++

Обраний президент Чехії Петр Павел порівняв дії президента РФ Володимира Путіна з експансіоністською політикою німецького диктатора Адольфа Гітлера щодо тодішньої Чехословаччини. "Тоді, перед Другою світовою війною, Гітлер поводився точно так само, як Путін зараз по відношенню до України", - цитує чеське агентство CTK слова Павела, вимовлені після завершення багатотисячної проукраїнської демонстрації в Празі, що пройшла напередодні. Гітлер використовував німецьку меншину Судетської області Чехословаччини для того, щоби "розпалити емоції та насильство", так і Путін обґрунтував вторгнення, серед іншого, нібито утиском російськомовних жителів України, пояснив обраний президент Чехії.

++15:55++

Масовані удари РФ: Україна з вересня знищила понад 1,2 тисячі ракет і дронів

Від початку масованих атак РФ на енергетичну систему Україна знищила понад 650 російських крилатих ракет і більше 610 іранських ударних дронів, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук в інтерв'ю інформаційному агентству міністерства оборони АрміяInform.

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Підрозділи ППО (протиповітряної оборони. - Ред.) навчилися збивати їх. Щоразу покращуючи статистику", - зазначив він.

Олещук нагадав, що Україна значно посилила свою ППО завдяки отриманню від союзників зенітних ракетних комплексів NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітних самохідних артилерійських установок Gepard та інших. Нині очікується отримання зенітних комплексів Patriot і SAMP/T. "Вони істотно посилять систему ППО нашої держави", - наголосив командувач Повітряних сил.

++15:10++

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) скептично відреагував на пропозиції Китаю щодо припинення війни Росії проти України. "Коли я чую повідомлення - і я не знаю, чи відповідають вони дійсності - про те, що Китай, можливо, планує поставити дрони-камікадзе в Росію, і в той же час представляє мирний план, то я пропоную судити про Китай за його діями, а не за його словами", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Пісторіус також наголосив, що саме Україна має вирішувати, коли і за яких умов розпочинати переговори з РФ, так само як і будь-яке рішення щодо анексованого Росією Криму - за Україною.

"Я схиляюся до того, щоб сказати: так, Крим - це українська територія, і тому вона має бути повернута. Але знову ж таки: це не те рішення, яке ми повинні приймати", - сказав міністр.

++14.19++

Німеччина заперечує конкретні плани щодо "оборонного пакту" з Україною

Уряд Німеччини спростовує повідомлення про те, що Лондон, Париж і Берлін мають конкретні плани щодо укладення "оборонного пакту" з Україною.

За даними WSJ, Великобританія висунула, а Німеччина та Франція підтримали ідею "оборонного пакту" з Україною, який не означатиме її членства в НАТО, натомість Київ зобов'яжеться розпочати мирні переговори з Москвою. Фото: picture alliance/Arco Images GmbH

Як пояснив офіційний представник уряду ФРН, дебати про гарантії безпеки для Києва розпочалися серед союзників по НАТО через кілька тижнів після початку війни. "Протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання, - цитує його агентство Reuters. - На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) і президента Франції Еммануеля Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі".

Раніше у виданні The Wall Street Journal з'явилася стаття, в якій стверджувалося, що деякі найбільші європейські країни-члени НАТО готують "оборонний пакт" з Україною.

++13.51++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна завершує розвиток антикорупційної інфраструктури, а терпимість до корупції в українському суспільстві стала нульовою. "Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно працюють і перевіряють усі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни і більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова терпимість до корупції", - сказав Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Focus, текст якого публікує пресслужба українського уряду. Водночас прем'єр наголосив, що реакція на прояви корупції в Україні тепер миттєва, що проявляється у швидкому затриманні людей, підозрюваних у корупційних злочинах. На думку глави уряду, це свідчить про зміну підходу України до цих питань. "Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції - я підкреслюю слово "поодинокі" - не толеруються, з ними негайно борються", - підсумував Шмигаль.

Вашингтон розширює експортні санкції проти РФ і Білорусі

++13.31++

Міністерство торгівлі США розширює експортні санкції проти Росії, а також проти Білорусі, яка, на думку влади США, багато в чому сприяє здійсненню російської агресії проти України. Як випливає з федерального реєстру - офіційного журналу федерального уряду США - 27 лютого обмеження на поставку в РФ і РБ стосуватимуться, крім іншого, смартфонів, оптова вартість яких у США становить понад 300 доларів, а також телефонних апаратів, оптова вартість яких у США становить понад 50 доларів.

++13.17++

Президент України Володимир Зеленський у День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь заявив, що український прапор повернеться в кожен куточок України. "9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - написав він у Telegram. Указом Зеленського 2020 року 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цього дня 2014 року біля будівлі Кримського парламенту відбувся багатотисячний мітинг проукраїнських сил.

++13.00++

Президент Росії Володимир Путін звинуватив західні країни у намірах розвалити РФ. Розмірковуючи про те, що буде у разі такого сценарію, він сказав, що "долі дуже багатьох народів Росії можуть кардинально змінитися". "У них (країн Заходу - Ред.) одна мета - розкасувати колишній Радянський Союз та його основну частину - Російську Федерацію. Може, вони й приймуть нас до так званої "родини цивілізованих народів", але лише окремо. Кожну частину окремо. Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів у Росії, насамперед російського народу, можуть кардинально зміниться. Будуть московити, уральці і так далі", - сказав він у інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия 1".

++12.35++

Іспанські війська ніколи не братимуть участі у війні в Україні, заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю газеті La Vanguardia. "Це абсолютно неможливий сценарій, його не існує. Іспанські солдати втрутилися б тільки в разі агресії проти однієї з країн НАТО. Ніколи, ніколи, жоден солдат із країни НАТО, а Іспанія є однією з них, не братиме участі у війні в Україні. Ніколи, ніколи", - заявила вона.

Також вона не стала ані підтверджувати, ані спростовувати чутки про те, що Росія заради уникнення нафтового ембарго перевантажує паливо в інші танкери, зокрема біля берегів Сеути - напівескслава Іспанії на північному узбережжі Африки. "Чесно зізнаюся, я не маю інформації у цьому зв'язку", - заявила вона, відповідаючи на відповідне запитання.

++12.05++

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із групою республіканців - членів Палати представників Конгресу США, яка відвідала Україну цього тижня, повідомляє телеканал CNN. До делегації входили, зокрема, голова комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол і ще чотири республіканці. За даними CNN, український президент повідомив конгресменам, що надішле їм список озброєнь, які, на його думку, необхідні для перемоги України у війні, що включає, крім іншого, винищувачі F-16. Зі свого боку, конгресмени пообіцяли цей список розглянути. Раніше деякі представники Республіканської партії пригрозили заблокувати передачу Україні "більш досконалих видів озброєнь" як військової допомоги, нагадує CNN.

++11.50++

28-річний ветеран Сухопутних військ США Ендрю Пітерс, який воював у складі Інтернаціонального легіону оборони України, загинув у бою 16 лютого, повідомили телеканали CNN і WSAW-TV. Представник Державного департаменту США підтвердив цю інформацію, додавши, що відомство перебуває в контакті з членами сім'ї загиблого і надає їм "усю можливу консульську допомогу". Пітерс - уродженець Маршфілда (штат Вісконсин), він проходив службу в Афганістані у 2014 році.

++11.11++

Англійський футбольний клуб "Арсенал", який на даний момент у цьому сезоні посідає першу сходинку в Англійській прем'єр-лізі, присвятив перемогу в матчі проти "Лестера" народу України. З капітанською пов'язкою лондонців на цю гру вивів футболіст збірної України Олександр Зінченко. "Сьогодні ми хотіли виграти для нього, його близьких і для всього українського народу, який надихнув увесь світ своїм духом боротьби і єдністю всієї країни", - заявив головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета.

Олександр Зінченко (у центрі, з синьо-жовтою капітанською пов'язкою на ріці) під час матчу проти "Лестера" Фото: Nick Potts/picture alliance/empics

Сікорський критикує ФРН за недостатньо швидку допомогу Києву

++10.50++

Колишній міністр закордонних справ і оборони Польщі Радослав Сікорський критикує, на його думку, недостатню лідерську роль Німеччини у підтримці України. Попри те, що німецький уряд багато зробив у фінансовому та військовому плані для України, серед союзників переважає думка, "що Німеччина робить те, що необхідно, лише в останній момент, лише під зовнішнім тиском", сказав ліберально-консервативний політик, який є депутатом Європарламенту від опозиційної партії "Громадянська платформа", в інтерв'ю агентству dpa. "І це створює враження, що ви (Німеччина. - Ред.) не володієте питанням, що існує нерішучість, що Німеччина не є лідером у реагуванні на кризу, що вона гальмує", - зауважив Сікорський.

++10.35++

Морські, повітряні та сухопутні сили збройних сил Франції проводять "безпрецедентні за масштабами навчання", покликані підготувати військовослужбовців до "бойових дій високої інтенсивності", повідомляє газета Le Monde. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню також підтвердив старт міжармійських навчань "Оріон-2023". З 23 лютого до 11 березня близько семи тисяч військовослужбовців головним чином із Франції, але також із Великобританії, Іспанії та США відпрацьовуватимуть морське і повітряне висадження між Кастром і Сетом на узбережжі Ліонської затоки. Маневри торкнуться 14 департаментів Франції. В операції задіяно авіаносець ВМС Франції "Шарль де Голль", два вертольотоносці-амфібії, понад 20 кораблів і підводних човнів, а також понад 1000 одиниць наземної техніки. Спільні навчання готувалися з 2020 року, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну французький генштаб розширив їхні масштаби.

++10.12++

Американські розвіддані допомагають Україні захищатися від російського вторгнення, переконаний директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. "Думаю, що ті розвіддані, які ми змогли надати президенту Зеленському не тільки на нещодавній зустрічі, а й під час війни, допомогли йому захищати свою країну з такою мужністю і стійкістю", - сказав Бернс в інтерв'ю CBS.

Представник Бундесверу: Війна в Європі - на десятиліття

++09.55++

Голова Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер (Andre Wüstner) очікує, що конфлікт із Росією може затягнутися для НАТО і Німеччини ще на десятиліття. Таку позицію Вюстнер озвучив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. "Було б наївно вважати, що війна закінчиться цього року", - зазначив він. "Путін поки що не відступить від своїх воєнних цілей. Він продовжуватиме спроби дестабілізувати Європу. На внутрішньополітичному напрямку він готує російське населення до довгострокового системного конфлікту із Заходом", - констатував Вюстнер. "Ми переживаємо десятиліття війни в Європі. НАТО і Німеччина повинні стратегічно налаштуватися на десятиліття загроз", - упевнений глава союзу. У зв'язку з цим він вказав на необхідність більш швидкого посилення і переозброєння Бундесверу.

++09.35++

Великобританія, Франція і Німеччина готують пакт НАТО-Україна, при цьому документ не зможе забезпечити той самий рівень захисту, який Київ отримав би від членства в Північноатлантичному альянсі, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному зведенні. Пакт, очевидно, відображає бажання чинити тиск на Україну, щоб вона "погодилася на врегулювання шляхом переговорів на невигідних умовах", пишуть аналітики.

Також в ISW вважають, що білоруський правитель Олександр Лукашенко планує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном, можливо, для того, щоб допомогти Росії та Китаю обійти санкції на тлі повідомлень про те, що Пекін усерйоз розглядає можливість відправки Москві летальної допомоги. Лукашенко також "вдихнув нове життя" в інформаційну операцію Кремля щодо Придністров'я, виступивши з помилковим твердженням, що "відкриття придністровського фронту було б в інтересах Заходу", вказують експерти. Олександр Лукашенко раніше стверджував: "Захід хотів би одним ударом розв'язати проблему з Росією і в Придністров'ї, закрити ось цю "сіру діру", як вони кажуть, із Придністров'ям".

Тим часом від президента РФ Володимира Путіна не надійшло жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо заявлених ним максималістських цілей, що включають "нейтралітет" і "демілітаризацію" України, а також фактичну зміну влади в Києві, констатували в ISW.

++09.19++

Російські війська за добу 78 разів атакували Херсонську область, загинуло 2 людини, 7 поранено, повідомила пресслужба Херсонської ОВА. "За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 78 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області обстрілювали з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків і БПЛА", - йдеться в повідомленні. Також російські загарбники здійснили 13 обстрілів Херсона, обстрілюючи житлові квартали. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки та територію підприємства.

В ГУР анонсують весняний наступ і удари по РФ

++08.58++

Українська армія буде готова перейти в наступ навесні, заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke заступник начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадим Скібіцький. "Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", - зазначив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Скібіцький уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні - між Кримом і материковою частиною Росії". Заступник глави ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - сказав він. Мета анонсованого контрнаступу - "звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом". "Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", - підкреслив Скібіцький.

++08.35++

Європейський Союз оголосив про додаткові санкції проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у зв'язку з "порушеннями прав людини" в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), Малі, Судані та Україні. До "чорного списку" додано 11 фізичних і сім юридичних осіб, пов'язаних із ПВК, ідеться у пресрелізі Ради ЄС. Серед них двоє командувачів сил "Групи Вагнера", які "брали активну участь" у захопленні українського міста Соледар у січні 2023 року. Саму ПВК внесли до санкційного списку Євросоюзу в грудні 2021 року. "Діяльність "Групи Вагнера" становить загрозу для людей у країнах, де вони діють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки діють поза межами будь-якого правового поля", - заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Лідери ЄС збираються до Китаю - ЗМІ

++08.30++

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і голова Європейської ради Шарль Мішель можуть відвідати Китай у першій половині 2023 року, повідомив посол КНР у ЄС Фу Цун, цитує газета The Global Times. Йде активна підготовка до поїздки двох вищих посадових осіб ЄС. Очікується, що найближчим часом відбудеться серія "взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм, зазначив дипломат. Пекін і Брюссель зайняли різні позиції щодо війни РФ в Україні. Дипломати ЄС критикують Китай за небажання назвати конфлікт війною або закликати до виведення ЗС РФ з України. Фу Цун визнав невдоволення ЄС Китаєм "вкрай ірраціональним" і додав, що КНР не хоче, щоб це питання вплинуло на розвиток відносин із європейською спільнотою.

++08.13++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) розкритикував "мирний план" Китаю, спрямований на врегулювання війни в Україні, через відсутність у документі згадки про виведення російських військ. "З моєї точки зору, не вистачає чіткої лінії, яка б говорила: необхідно також вивести російські війська", - сказав Шольц під час візиту до Індії. При цьому він назвав "напрочуд правильним" засудження Китаєм можливості застосування ядерної зброї. Канцлер повідомив, що детально обговорив цю тему з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Незмінним залишається той факт, що не може бути "миру, нав'язаного Росією". Президент РФ Володимир Путін має це усвідомити, підкреслив Шольц.

++08.05++

У зв'язку з війною РФ проти України міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) попередила про високу небезпеку російської дезінформації, шпигунства і саботажу. "Ситуація з кібербезпекою ще більше загострилася через війну. Атаки проросійських хакерів почастішали", - заявила Фезер в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, додавши, що також залишається високою небезпека контрольованої державою шпигунської та диверсійної діяльності. За словами глави МЗС, федеральний і земельні уряди повинні спільно боротися з кіберзагрозами і "постійно розвивати" свої можливості.

++07.46++

Створений урядом ФРН спеціальний фонд для посилення Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро недостатній для повного оснащення збройних сил країни, заявив інспектор сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Альфонс Майс (Alfons Mais) агентству dpa. Водночас він відзначив прогрес у процесі закупівлі нового обладнання. "Ми ще не передали танки Leopard і вже думаємо про те, як їх замінити якнайшвидше, і це правильно", - сказав він, маючи на увазі плани відправки німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну. Однак, за словами Майса, крім заміни озброєнь, переданих Україні, важливим є "матеріальне збільшення в напрямку повного оснащення". "Одного спеціального фонду для цього буде недостатньо", - заявив він.

Читайте також: Німеччина: чи готовий Бундесвер до бою?

++07.34++

Збройні сили Російської Федерації продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, минулої доби українські захисники відбили 71 атаку противника на цих напрямках, повідомляється у зведенні генерального штабу Збройних сил України вранці у неділю. Російські окупанти за добу завдали 14 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого постраждали мирні люди.

За даними українських військових, російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт. Через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.

++07.20++

Хорватія готує до відправки в Україну 14 гвинтокрилів Мі-8, повідомляє хорватське видання Jutarnij List . За його інформацією, техніку вже знято з балансу хорватської армії, з гвинтокрилів знімають маркування, проводять ремонтно-відновлювальні роботи і відправлять приблизно через 10 днів. Влада Хорватії офіційно не підтверджує цих даних, оскільки відомості про військову підтримку Києва визнані в країні конфіденційними.

Читайте також новини дня 25 лютого.