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Зеленський звільнив голів чотирьох райадміністрацій Києва

Ольга Журавльова
7 хв. тому

Президент України звільнив із посад голів Святошинської, Деснянської, Дніпровської та Подільської РДА.

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Ukraine Kiew | Präsident Wolodymyr Selenskyj
Фото: Genya Savilov/AFP

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників чотирьох районних адміністрацій Києва, йдеться у розпорядженнях від 30 червня на сайті глави держави.

Зокрема, Сергія Павловського звільнено з посади голови Святошинської РДА, Дмитра Ратнікова - з посади голови Деснянської РДА, Павла Бабія - з посади голови Дніпровської РДА, Сергія Коваленка - з посади голови Подільської РДА.

Крім того, президент звільнив голів адміністрацій у декількох областях: Олександра Хомича звільнено з посади голови Житомирської РДВ; Тетяну Сизон - з посади голови Конотопської РДА Сумської області; Людмилу Мерзолюк - із посади голови Білоцерківської РДА Київської області.

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Кадрові рішення через стан укриттів у Києві

27 червня Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових та дисциплінарних рішень, що стосуються Києва. Зокрема уряд оголосив догани меру Києва Віталію Кличку, голові Київської міської військової адміністрації Сергію Попку, главам Голосіївської, Оболонської, Печерської, та Солом'янської райдержадміністрацій та виконувачам обов'язків голів Дарницької та Шевченківської райдержадміністрацій.

Цьому передувала масштабна ревізія укриттів в Україні, яку розпочали після російської ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі. Тоді у Києва загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

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Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

 

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Ukraine Kiew | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський звільнив голів чотирьох райадміністрацій Києва

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