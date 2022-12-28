Війна Росії проти України - новини середи, 28 грудня.

++16:14++

З вересня українська ППО збила понад 850 російських ракет і дронів

Починаючи від удару російської армії по Харківській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) 11 вересня та протягом подальших дев'яти масованих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури України протиповітряна оборона збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе. "Атакували більшою кількістю", - розповів в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

++15:50++

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради України зі щорічним посланням щодо внутрішнього та зовнішнього становища країни, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його словами, через повітряну тривогу виступ відклали на півтори години. На засіданні були присутні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, військовослужбовці, члени родин загиблих військових, іноземні дипломати. Виступ тривав 52 хвилини. Зеленському аплодували понад 40 разів.

За словами Железняка, під час виступу в контексті зовнішньої політики Зеленський говорив про необхідність нових гарантій безпеки та реформи міжнародних організацій, в контексті внутрішньої - про необхідність покращення податкової системи.

Нардеп також навів дві цитати президента: "У Чорному морі поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все більше працює на "виїзд"… якщо працює" та "Не існує в світі такого золота для хрестів, які могли б перекрити моральну іржу від зв'язків з державою-терористом".

Після виступу відбулося нагородження військових. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), Зеленський віддав командиру батареї HIMARS відзнаку від президента США Джо Байдена.

Офіс президента поки офіційно не повідомляв про послання.

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++15:40++

ЗСУ наблизились до звільнення Кремінної - NYT

Українські військові наближаються до звільнення міста Кремінна на Луганщині, пише американська газета The New York Times (NYT).

Кремінна є "воротами" для наступу та звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська - важливих промислових центрів Донбасу, які Росія зайняла після виснажливої літньої кампанії, констатує NYT. "Взяття під контроль Кремінної на сході України стало би ще одним кроком в українській кампанії щодо повернення великих міст", - пише видання.

++15:25++

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті Донецької області, де працюють розвідники-спецпризначенці.

Як повідомили в розвідці, він заслухав доповіді командирів підрозділів, визначив задачі та нагородив військових.

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++15:10++

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України назвали указ президента РФ Володимира Путіна від 26 грудня щодо порядку набуття російського громадянства українцями на окупованих територіях "доповненням до переліку злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом РФ".

"Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу", - йдеться в заяві МЗС.

Особливе обурення міністерства викликає запроваджений порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям і підліткам віком від 14 до 18 років. "Наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів РФ щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН", - наголошують в МЗС.

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++14:50++

У Куршевелі затримали Костянтина Жеваго - ДБР

У французькому Куршевелі затримали Костянтина Жеваго - українського бізнесмена та колишнього народного депутата України, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель", - ідеться у повідомленні. Сьогодні ж заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго в суді міста Шамбері. Документи для екстрадиції екснардепа в Україну готуються.

У 2019 році ДБР заочно повідомило Жеваго про підозру в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит". Йому висунули підозру за статтями Кримінального кодексу про організацію розтрати чужого майна за попередньою змовою та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. На початку грудня 2019 року слідчий суддя задовольнив клопотання генпрокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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++14.05++

З серпня з України експортовано 15,5 млн тонн зерна

З початку серпня і станом на кінець грудня з українських портів експортовано 15,5 мільйона тонн зерна до 38 країн світу, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України. Зазначається, що за цей період українські прикордонники оглянули вже близько 600 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі" щодо експорту продовольства з українських портів.

++13.50++

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню прибув з візитом до Києва. Біля "Стіни героїв" від імені Франції він поклав вінок і віддав шану українським воїнам, які загинули в боях.

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++13.30++

Кремль: мирний план по Україні повинен визнати анексію чотирьох областей

Можливий мирний план по Україні повинен, з погляду Кремля, визнати анексію Росією чотирьох областей на сході та півдні України. "Не може існувати "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій, пов'язаних з входженням до складу РФ нових регіонів - чотирьох", - заявив у Москві прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

++13.20++

Відбій повітряної тривоги.

++12.45++

В Одесі демонтують пам'ятник Катерині ІІ

У центрі Одеси демонтують пам'ятника Катерині ІІ, повідомило видання "Думська". Згодом інформацію підтвердили в Одеській міській раді.

Рух транспорту на площі, де встановлено пам'ятник, перекритий, на місці є велика кількість охорони. Рішення демонтувати пам'ятник Засновникам Одеси, частиною якого є скульптура російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міськрада ухвалила 30 листопада.

++12.30++

На Харківщині у лісі неподалік села Бугаївка Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвалися 7-річний хлопчик та 47-річний чоловік, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані", - написав він у Telegram.

++12.15++

З початку повномасштабного вторгнення в Україну на території Росії, а також в анексованому Криму сталися вибухи та пожежі на території 72 різних військових об'єктів - військкоматів, призовних пунктів, військових баз, складів тощо, підрахувало видання "Верстка". За його даними, найчастіше (44 рази) підпалювали військкомати та призовні пункти, причому перший такий випадок стався вже через чотири дні після початку війни. Потім випадки підпалів фіксувалися щомісяця, але найбільше у травні та у вересні-жовтні - після оголошення мобілізації.

Інші об'єкти, у тому числі військові частини, склади боєприпасів, аеродроми та інші, горіли щонайменше 28 разів; найчастіше - у серпні, коли пожежі сталися на об'єктах у Підмосков'ї, у Бєлгородській області та кілька разів у Криму. Також багато пожеж зафіксовано у жовтні, у тому числі на території арсеналу ВМФ у Ярославській області та на складі боєприпасів під Бєлгородом.

Крім традиційних військових об'єктів, пожежі ставалися і на територіях НДІ міноборони у Твері, а також двічі у будівлі заводу у Пермі, зазначає "Верстка".

++11.40++

Через обстріли РФ зупинені деякі блоки електростанцій на сході - "Укренерго"

Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

Дефіцит електроенергії в системі станом на 28 грудня збільшився, що пов'язано із зупиненням деяких блоків електростанцій унаслідок обстрілу РФ газової інфраструктури на сході України, повідомила НЕК "Укренерго". Зазначається, що завдяки відносно теплій погоді уже четвертий день поспіль у нічний час не застосовують обмеження споживання, проте наявної потужності недостатньо для покриття всіх потреб споживачів. У зв'язку з цим до всіх областей продовжують доводити ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень, уточнили в НЕК.

++11.22++

Повітряна тривога оголошена по всій Україні.

++11.20++

Останніми днями Росія, ймовірно, закріпила ділянку фронту біля Кремінної на Луганщині, пише з посиланням на дані розвідки міністерство оборони Великобританії у Twitter. На думку спецслужб, раніше російські війська у Кремінній були досить вразливі після того, як українські війська просунулись на захід через місто Лиман. Тепер росіяни збудували масовані оборонні споруди й, на думку британської розвідки, першочергово приділятимуть увагу утриманню лінії фронту на цій ділянці.

++11.00++

Чутливість фінансової системи України до нових атак значно зменшилася з початку листопада, заявив Національний банк у Звіті про фінансову стабільність , що виходить раз на пів року. "Майже всі субіндекси Індексу фінансового стресу (ІФС) з початку листопада спадали. Це знизило індекс до найменших значень з початку повномасштабної війни", - констатує НБУ.

++10.50++

Глава Мюнхенської конференції підтримав ідею Києва щодо мирного саміту на майданчику ООН. Крістоф Гойсґен вважає, що генсек ООН має переконати країни, які ще не визначилися, посилити дипломатичний тиск на Росію.

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++10.35++

У ООН мають розглянути можливість створення трибуналу - Тюрк

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав розпочати судові розгляди щодо злочинів, вчинених під час війни Росії проти України. "Злочинці мають знати, що їм не вдасться уникнути покарання", наголосив Тюрк у Женеві в інтерв'ю агенції epd. За його словами, якщо винних не судитимуть в Україні чи Росії, країни-члени ООН повинні розглянути можливість створення міжнародного трибуналу.

Водночас Тюрк висловив сумнів, що президент Росії Володимир Путін колись постане перед судом.

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++10.15++

Унаслідок ракетних ударів, завданих по Харкову, постраждала одна людина, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. 48-річний чоловік отримав осколкове поранення і перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

++09.40++

Російські війська за минулу добу втратили 550 осіб особового складу та 13 броньованих машин - генштаб ЗСУ у Facebook. Перевірити ці дані з незалежних джерел зараз неможливо.

++09.20++

Росія завдала ракетного удару по Харкову

Росія завдала ракетного удару по Харкову. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Мер міста Ігор Терехов у зв'язку з обстрілом міста просить місцевих перебувати в укриттях.

Удари завдані по Слобідському району Харкова, уточнив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму Telegram.

++09.15++

У центральних та східних областях України оголошена повітряна тривога.

++08.40++

У Києві та на Київщині відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, не діють, повідомляється на сайтах ДТЕК Київських та Київських регіональних електромереж.

++08.30++

Російські війська з "градів" та важкої артилерії 8 разів обстріляли три громади Нікопольського району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Удари завдані по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. За словами Резніченка, люди не постраждали. Проте найбільше постраждала Червоногригорівська ОТГ. "Російські снаряди понівечили там із десяток приватних будинків та господарських будівель, магазин, автомобіль, чотири газопроводи та дві лінії електропередачі. Зруйнували 20 сонячних панелей", - написав Резніченко.

++08.15++

Окупаційна влада Луганської області розпочала примусово оформляти громадянство РФ дітям, які не досягли 14 років, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. "Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином РФ. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт РФ. Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - написав Гайдай у Telegram.

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++08.05++

Громадянин Австралії загинув у бою в Україні. Про це повідомило міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії. Сейдж Д. був убитий незадовго до 24 грудня, МЗС надає його сім'ї консульську допомогу. За словами матері чоловіка, він вирішив служити, "рухомий співчуттям до українського народу".

++07.50++

Кремль не зацікавлений у переговорах, а прагне тиску Заходу на Україну - ISW

РФ своїми претензіями до Заходу намагається створити умови, за яких західні політики можуть чинити тиск на Україну для переговорів із Кремлем, вважають в Інституті вивчення війни (ISW) . "Кремль, ймовірно, продовжуватиме зосереджувати свої претензії на Захід і ігнорувати Україну як суверенний суб'єкт, підтримуючи інформаційні операції, що продовжуються, які повинні змусити Захід запропонувати превентивні поступки і тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль регулярно зображує Україну як "західного пішака", який не має реального суверенітету для дискваліфікації українських чиновників від майбутніх прямих переговорів і на тлі цього поставить переговори з Росією як відповідальність західних чиновників. Водночас у ISW вважають, що Кремль не зацікавлений у серйозних переговорах, які б призвели до остаточного врегулювання розв'язаної РФ війни на території України, а прагне тимчасового припинення бойових дій, що дозволило б йому поповнити свої збройні сили для подальших дій.

++07.45++

Небезпека завдання Росією авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни зберігається, попереджає генеральний штаб ЗСУ. У ранковому зведенні у Facebook повідомляється, що російській війська продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. За минулу добу українській військові відбили атаки в районах 15 населених пунктів. Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару та здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.

++07.30++

Швеція надасть українським дорожнім службам модульні мости

Швеція надасть українським дорожнім робітникам шість тимчасових модульних мостів для відновлення руху транспорту там, де постійні мости були зруйновані або пошкоджені. Про це повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв'ю українському "Центру транспортних стратегій". За його словами, зараз триває підготовка до транспортування шести мостових конструкцій зі Швеції до України. Івко додав, що раніше аналогічні конструкції вже надали Україні Чехія, Франція та Норвегія.

++07.15++

Російським військовим, дислокованим в окупованому місті Бердянськ Запорізької області, дозволили по можливості пересуватися містом у цивільному одязі. Про це повідомляє український "Центр національного спротиву" і пояснює таке рішення "нещодавнім вбивством трьох мобілізованих російських окупантів". За даними ресурсу, офіційно цих військовослужбовців називають "зниклими безвісти", щоб не сіяти паніку серед особового складу.

++07.00++

702 об'єкти критичної інфраструктури України пошкоджені з початку повномасштабного російського вторгнення - таку цифру навів перший заступник міністра внутрішніх справ країни Євген Єнін в ефірі національного телемарафону. За його словами, загалом в Україні зруйновано понад 35 тисяч об'єктів. "Йдеться про газопроводи, електропідстанції, мости і тощо", - уточнив Єнін.