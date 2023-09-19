Зеленський зустрівся з президентами ПАР і Кенії у Нью-Йорку

Президент України говорив з лідерами ПАР і Кенії про експорт зерна і підготовку зустрічей для реалізації української "формули миру". Також вони обговорювали питання двосторонньої співпраці між країнами.

На полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїми колегами з Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою і Кенії Вільямом Руто, повідомляє пресслужба глави української держави.

З обома африканськими лідерами президент України обговорював підготовку до наступної зустрічі на рівні радників щодо реалізації української "формули миру" , а також проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Спільною темою обох зустрічей став і експорт українського зерна Чорним морем і альтернативними маршрутами, а також створення зернових хабів у Африці.

"Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію", - зауважив президент України.

З президентом ПАР Володимир Зеленський окремо зупинився на питаннях двосторонньої співпраці, обговорення яких було розпочато під час візиту Сиріла Рамафоси до Києва. Також вони розмовляли про ситуацію на полі бою в Україні, питання пришвидшення повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну полоненими.

З Вільямом Руто президент України говорив про безпекову співпрацю. Він також подякував лідеру Кенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Хочу запросити вас і вашу команду відвідати Україну у зручний час. Ми маємо багато тем для обговорення. Для нас важлива підтримка в такий складний час війни. Бути сильними та чути ваші голоси підтримки", - наголосив Володимир Зеленський.