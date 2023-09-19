  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Зеленський зустрівся з президентами ПАР і Кенії у Нью-Йорку

Степан Смишляєв
19 вересня 2023 р.

Президент України говорив з лідерами ПАР і Кенії про експорт зерна і підготовку зустрічей для реалізації української "формули миру". Також вони обговорювали питання двосторонньої співпраці між країнами.

https://p.dw.com/p/4WZWk
Президент України Володимир Зеленський на засіданні Генасамблеї ООН
Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентами Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою і Кенії Вільямом РутоФото: Caitlin Ochs/REUTERS

На полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїми колегами з Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою і Кенії Вільямом Руто, повідомляє пресслужба глави української держави.

З обома африканськими лідерами президент України обговорював підготовку до наступної зустрічі на рівні радників щодо реалізації української "формули миру" , а також проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Спільною темою обох зустрічей став і експорт українського зерна Чорним морем і альтернативними маршрутами, а також створення зернових хабів у Африці.

"Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію", - зауважив президент України.

З президентом ПАР Володимир Зеленський окремо зупинився на питаннях двосторонньої співпраці, обговорення яких було розпочато під час візиту Сиріла Рамафоси до Києва. Також вони розмовляли про ситуацію на полі бою в Україні, питання пришвидшення повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну полоненими.

З Вільямом Руто президент України говорив про безпекову співпрацю. Він також подякував лідеру Кенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Хочу запросити вас і вашу команду відвідати Україну у зручний час. Ми маємо багато тем для обговорення. Для нас важлива підтримка в такий складний час війни. Бути сильними та чути ваші голоси підтримки", - наголосив Володимир Зеленський.

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН

Зеленський про РФ: Терористи не мають права на ядерну зброю

Політика19 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Шматок літієвої руди

РФ воює проти України також і за сировину

РФ воює проти України також і за сировину

Економіка19 вересня 2023 р.
Санкт-Галлен

У Швейцарії судять ексбійця білоруського СОБРу. Чого чекати?

У Швейцарії судять ексбійця білоруського СОБРу. Чого чекати?

Злочинність19 вересня 2023 р.
Нелегальні мігранти причалили до берега Лампедузи, 16 вересня

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Міграція19 вересня 2023 р.
external

Як українки у Німеччині шиють адаптивний одяг для поранених

Як українки у Німеччині шиють адаптивний одяг для поранених

Суспільство19 вересня 2023 р.03:52 хв.
Контейнерний притулок для біженців у Німеччині: житла на всіх біженців не вистачає

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Суспільство19 вересня 2023 р.
Президент Володимир Зеленський вітає Рустема Умєрова (праворуч) з призначенням на посаду міністра оборони

Перезавантаження міноборони під час війни. Які ризики?

Перезавантаження міноборони під час війни. Які ризики?

Політика18 вересня 2023 р.
На головну сторінку