Зеленський зустрівся з королем Нідерландів

Президент України провів зустріч з королем Нідерландів Віллемом-Александром та подякував за всебічну підтримку, зокрема, за турботу про українських біженців.

Під час візиту в Нідерланди президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Віллемом-Александром. Про це він повідомив в Telegram у четвер, 4 травня.

"Подякував за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни", - написав президент.

Він додав, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії" Україна відчуває, що Нідерланди та весь народ цієї країни - разом з нею.

Також Зеленський високо оцінив тісне партнерство, яке Україна та Нідерланди вибудували впродовж останнього року на багатьох рівнях, зазначається на сайті Офісу президента України.

Крім того, він відзначив символічність того, що аудієнція в короля Нідерландів відбулась у важливий для його країни День пам’яті, коли жителі Нідерландів віддають шану солдатам і цивільним особам, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

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